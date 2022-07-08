صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وتشيلسي

ذكرت تقارير صحفية أن صفقة تبادلية محتملة قد يتم إبرامها بين فريقي برشلونة الإسباني وتشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودارت مفاوضات بين برشلونة وتشيلسي في الأيام الماضية، من أجل انتقال الثنائي الإسباني ماركوس ألونسو وسيزار أزبيليكويتا إلى ملعب "كامب نو".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن مالك تشيلسي، تود بويلي، سافر أمس الخميس إلى برشلونة، للتفاوض حول الصفقة المحتملة بين الفريقين.

ومن المتوقع أن تشهد المفاوضات، عرض برشلونة على مالك تشيلسي، الحصول على بعض اللاعبين مقابل التخلي عن الثنائي الإسباني.

وأشارت إلى عزم البارسا، عرض الأميركي سيرجينو ديست والهولندي ممفيس ديباي على الفريق اللندني، مقابل ضم ألونسو وأزبيليكويتا.

وفور وصول تود بويلي إلى كاتالونيا، التقى بخوان لابورتا، رئيس برشلونة، وماتيو أليماني المدير الرياضي، وكذلك خوردي كرويف مستشار النادي.