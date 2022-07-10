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مدرب آرسنال يطلب ضم نجم عربي

تاريخ النشر: 10/07/2022 - 08:56

مدرب آرسنال يطلب ضم نجم عربي
النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن مدرب آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، طلب ضم نجم عربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب نجم آيه سي ميلان، الجزائري إسماعيل بن ناصر، مع آرسنال سابقا وشارك مع الفريق الأول في مباراة واحد بموسم 2015-2016، قبيل بيعه إلى إمبولي.

وحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال يجهز عرضًا بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني، لاستعادة خدمات لاعب الوسط الجزائري هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان يرفض التخلي عن بن ناصر، عقب خسارة زميله السابق في خط الوسط فرانك كيسيه مجانًا هذا الصيف، لكن الرقم المعروض قد يغري الروسونيري.

وشارك بن ناصر مع ميلان في 105 مباريات خلال 3 مواسم، بما في ذلك 40 مباراة بالموسم الماضي، عندما فاز الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي.

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#آرسنال
#ميكيل أرتيتا
#إسماعيل بن ناصر
#ميلان

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