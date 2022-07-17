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مانشستر يونايتد يضم مدافعا أرجنتينيا

تاريخ النشر: 17/07/2022 - 18:29

مانشستر يونايتد يضم مدافعا أرجنتينيا
اللاعب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقد اليوم، الأحد، بشكل رسمي مع اللاعب الأرجنتيني، ليساندرو مارتينيز، قادما من أياكس أمستردام الهوندي.

وجاء في بيان لمانشستر يونايتد على مواقعه الرسمي "يسر النادي الإعلان عن توصل إلى اتفاق مع أياكس بشأن شراء المدافع ليساندرو مارتينيز".

وأضاف "يتبقى الكشف الطبي لاستكمال عقود المدافع الأرجنتيني الدولي ليساندرو مارتينيز واستخراج تصريح العمل في إنجلترا".

وزعمت تقارير أن الصفقة حسمت نظير 55 مليون يورو، وسيرتبط مارتينيز مع الشياطين الحمر بعقد حتى حزيران/يونيو 2027، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

يذكر أن نادي آرسنال كان أكبر منافس لمانشستر يونايتد على الصفقة، لكن نجح الشياطين الحمر في حسمها لصالحه.

وسبق أن عمل المدافع الأرجنتيني مع إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، في صفوف أياكس.

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#مانشستر يونايتد
#ليساندرو مارتينيز
#أياكس أمستردام

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