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سواريز يرغب في الانتقال إلى الدوري الألماني

تاريخ النشر: 20/07/2022 - 23:39

سواريز يرغب في الانتقال إلى الدوري الألماني
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، أبدى رغبته في الانتقال إلى أحد الفرق البارزة في أوروبا والدوري الألماني.

وانتهى عقد سواريز مع أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الصيف، وهو متاح للانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وحسب ما نقل برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن الأوروغواياني عرض خدماته على بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن زعمت تقارير، أن سواريز عرض خدماته على نادي ميلان، لكن الروسونيري رفضه.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن بوروسيا دورتموند لا يزال يدرس الصفقة، من أجل تعويض الإيفواري سباستيان هالر في خط الهجوم.

وذكر الموقع الرسمي لدورتموند أن هالر البالغ من العمر 28 عاما، شعر بأنه ليس على ما يرام بعد التدريبات، صباح الإثنين الماضي.

وخلال الفحوصات الطبية المكثفة، تم اكتشاف معاناة هالر من ورم في الخصيتين، على أن يتم إجراء المزيد من الفحوصات الأيام المقبلة، في مركز طبي متخصص.

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#لويس سواريز
#بوروسيا دورتموند
#الدوري الألماني

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