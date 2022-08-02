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ميلان يضم صانع ألعاب بلجيكي

تاريخ النشر: 02/08/2022 - 22:42

ميلان يضم صانع ألعاب بلجيكي
اللاعب البلجيكي شارل دي كيتيلياري (Gettyimages)
عرب ٤٨

تعاقد فريق آيه سي ميلان الإيطالي، بشكل رسمي، مع صانع ألعاب كلوب بروج، البلجيكي شارل دي كيتيلياري، لينضم إلى صفوفه بدء من الموسم الكروي الجديد.

وذكر ميلان في بيان على موقعه الرسمي "يسر الفريق إعلان تعاقده مع شارل دي كيتيلياري قادما من كلوب بروج، حيث وقع على عقد لغاية 30 حزيران/يونيو 2027 وسيرتدي القميص رقم 90".

ووصل اللاعب إلى ميلانو مساء أمس، الإثنين، وأجرى الفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقد انضمامه إلى ميلان اليوم.

ولم يعلن ميلان عن قيمة الصفقة، غير أن عدة تقارير أفادت بأن ميلان تعاقد مع اللاعب البلجيكي مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كمكافآت، كما وضع بند يمنح كلوب بروج نسبة 12.5% من أي عملية بيع مستقبلية.

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#ميلان
#شارل دي كيتيلياري

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