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سان جيرمان ينافس برشلونة على نجم السيتي

تاريخ النشر: 03/08/2022 - 16:26

سان جيرمان ينافس برشلونة على نجم السيتي
النجم البرتغالي برناردو سيلفا (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه للتعاقد مع أحد اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب ما نقلت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن سان جيرمان يرغب في ضم نجم مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، الذي أبدى استعداده للعب مجددا في الدوري الفرنسي.

وأضافت أن الفريق الفرنسي يراهن في هذه الصفقة على مستشاره الرياضي، لويس كامبوس، الذي كان وراء انضمام سيلفا إلى موناكو.

ولفتت إلى أن السيتي يقدر قيمة لاعبه بين 80 إلى 85 مليون يورو، علمًا أنه انضم إلى صفوفه قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 50 مليون يورو.

وأوضحت أن ما يعطل برشلونة عن صفقة سيلفا، هو عدم تخلص الفريق الكاتالوني من لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ.

وختمت أن سيلفا لعب 252 مباراة بقميص السيتي في 5 مواسم، حيث سجل خلالها 48 هدفا بالإضافة إلى 51 تمريرة حاسمة.

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#باريس سان جيرمان
#برشلونة
#برناردو سيلفا
#مانشستر سيتي

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