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ميلان يسعى لضم لاعبين من توتنهام

تاريخ النشر: 03/08/2022 - 23:29

ميلان يسعى لضم لاعبين من توتنهام
اللاعب الفرنسي تانجي ندومبيلي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي يسعى لتعزيز خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما رحل فرانك كيسي إلى برشلونة الإسباني.

وحسب ما نقلت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن ميلان يستهدف ضم ثنائي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بابي مطر سار وتانجي ندومبيلي.

ولعب الثنائي الموسم الماضي في فرنسا على سبيل الإعارة، حيث لعب سار في ميتز، بينما انتقل ندومبيلي إلى ليون، قبل العودة إلى توتنهام هذا الصيف.

وتعاقد ميلان حتى الآن مع شارل دي كيتيلاري وديفوك أوريجي وجونيور مسياس وأليساندرو فلورينزي، بالإضافة إلى عودة ياسين عدلي وتوماس بوبيجا من الإعارة.

وكان ميلان قد توّج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم، بعدما غاب عن خزائنه على مدار نحو 11 عاما.

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#ميلان
#توتنهام هوتسبير
#بابي مطر سار
#تانجي ندومبيلي

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