بطولة مصر: الأهلي يعزز آمال الزمالك

استمر النادي الأهلي تقديم الهدايا لغريمه التقليدي الزمالك معززا آمال الأخير بالاحتفاظ بلقب بطل الدوري المصري لكرة القدم للموسم الثاني تواليا، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فاركو، أمس الأربعاء، في ملعب الأهلي والسلام في ختام منافسات المرحلة الثامنة والعشرين.

وواصل الأهلي بهذه النتيجة مسلسل إهدار النقاط بثلاث خسائر و8 تعادلات هذا الموسم رافعا رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر. ويملك الأهلي مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي، فيما رفع فاركو رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن.

وبرزت سيطرة واستحواذ الأهلي بلا فاعلية أو خطورة نظرا لغياب الكثافة الهجومية وسط دفاع فاركو المتكتل، فيما شكلت الهجمات المرتدة للضيوف بفضل سرعة وتحركات شكري نجيب وأحمد شريف والغيني كينغسلي سوكاري ازعاجا لدفاع الأهلي المرتبك وإن افتقدت للمسة الأخيرة على مرمى محمد الشناوي.

ومرت رأسية رامي صبري بجوار القائم الأيسر (3)، ورد التونسي على معلول بتمريرة عرضية مرت من مدافعي فاركو ومهاجمي الأهلي وأبعدها محمد صبحي من على خط المرمى إلى ركنية.

ومع مرور الوقت، انحصر اللعب في وسط الملعب وانعدمت الخطورة على المرميين إلى أن أرسل زياد طارق عرضية تحولت في اتجاه مرمى فاركو وأبعدها صبحي إلى ركنية (45+1).

وتحسن أداء الأهلي بفعل تغييرات مدربه البرتغالي، ريكاردو سواريش، في الشوط الثاني، وضغط بكامل خطوطه سعيا لهدف يريح أعصاب جماهيره في المدرجات.

وعلت رأسية البديل الجنوب إفريقي، بيرسي تاو، عارضة مرمى فاركو من عرضية معلول (66)، ثم ألغى حكم المباراة هدفا لتاو بداعي التسلل (71) بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

ولعب فاركو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 87 عقب إشهار البطاقة الحمراء للبديل، محمود عماد، للخشونة المتعمدة مع البديل، محمد محمود، لكن الأهلي لم يستغل النقص العددي في صفوف منافسه في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.