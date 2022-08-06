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ليفاندوفسكي يرفع راية التحدي في وجه ريال مدريد

تاريخ النشر: 06/08/2022 - 00:50

ليفاندوفسكي يرفع راية التحدي في وجه ريال مدريد
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، إلى منافسة فريقه برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وذلك خلال تقديمه الجمعة.

وذكر ليفاندوفسكي حسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية "مستعد دائما لمواجهة ريال مدريد، أعرف جيدا كيفية مواجهتهم، الموسم الماضي كان ناجحا للغاية بالنسبة لهم، ونحن هنا للتغلب عليهم، نعرف أن الأمر سيكون صعبًا، ولكن هذه كرة القدم".

وأضاف "الأمر لا يتوقف على ريال مدريد وحسب، يجب أن تكون مستعدين دائما لوجود أندية أخرى مذهلة، يجب أن تلعب في أعلى مستوى لديك دائما، أعرف أننا سندخل كل مباراة بهدف الفوز، وسيكون ذلك تحدي بالنسبة لنا".

وتابع: "لا أفكر في ريال مدريد أو كريم بنزيمة، هو مهاجم رائع ويتواجد في الدوري الإسباني منذ سنوات، من المهم بالنسبة لي اللعب جيدًا أمام ريال مدريد وليس أمامه".

وواصل "العمر لا يهم بالنسبة لي، فهو ليس أكثر من مجرد رقم، لا أشعر بأنني أبلغ من العمر 33 عامًا، أنا في حالة رائعة بدنيًا، وألعب في أعلى المستويات منذ سنوات".

واستكمل "خبرتي بإمكانها مساعدة باقي اللاعبين على تقديم مستوى أفضل، الفريق يملك الكثير من المواهب والإمكانيات، المستقبل أفضل وكل شيء يسير على أفضل ما يرام الآن، وعلينا إظهار أننا في مستوى جيد منذ بداية الموسم".

وأتم بالتعليق على حديثه مع المدرب تشافي "بعد دقائق قليلة، أدركت الفكرة المتواجدة برأسه، وفهمت جيدًا ماذا يريد مني، وفهمت المنظومة والخطط، وبعدها شعرت بالتواصل، كانت لديه فكرة واضحة ويعرف ماذا يريد، أعتقد بأنه الشخص المناسب".

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#روبرت ليفاندوفسكي
#برشلونة
#ريال مدريد
#كلاسيكو

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