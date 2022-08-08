ميلان يفاضل بين 4 لاعبين لتعزيز خط الوسط

أفادت تقارير صحفية بأن آيه سي ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستهدف ميلان ضم لاعب جديد لتعويض رحيل الإيفواري، فرانك كيسي، الذي رحل إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده.

وحسب ما نقلت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن المدير التقني لميلان، باولو مالديني، يستهدف ضم واحد من الرباعي أدريان تاميز (هيلاس فيرونا)، سيكو فوفانا (لانس)، بابي مطر سار (توتنهام هوتسبير) ورافاييل أونيديكا (ميدتيلاند).

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الأزمة تكمن في عدم امتلاك ميلان للأموال، عقب إنفاق ما يزيد عن 30 مليون يورو للتعاقد مع صانع الألعاب البلجيكي شارل دي كيتيلار من كلوب بروج.

وأوضحت أن ميلان يرفض دفع أكثر من 12 مليون يورو لفيرونا مقابل ضم تاميز، بينما يفشل الروسونيري في الاتفاق على صيغة صفقة سار مع توتنهام.

وكان ميلان استعاد خدمات الثنائي المعار ياسين عدلي وتوماس بوبيجا هذا الصيف في خط الوسط.