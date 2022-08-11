  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بدلاء الأهلي يواصلون تألقهم في بطولة مصر

تاريخ النشر: 11/08/2022 - 09:19

بدلاء الأهلي يواصلون تألقهم في بطولة مصر
النادي الأهلي (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

استمر بدلاء وشباب الأهلي في تألقهم بتحقيقهم الفوز الثاني، على التوالي، وجاء على حساب ضيفهم المصري 2 - صفر، أمس الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، وذلك ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري المصري لكرة القدم الذي قرر النادي استكماله دون لاعبيه الأساسيين اعتراضا على التحكيم.

وسجل رامي ربيعة (81 من ركلة جزاء) والبديل حسام حسن (90+6) هدفي الأهلي الذي رفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، وله مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي، فيما تجمد رصيد المصري عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاء الشوط الأول متواضعا فنيا، إذ سيطر لاعبو المصري على أغلب فتراته، لكن بلا خطورة على مرمى الأهلي الذي تراجع للدفاع.

وبعد فرصة للمصري عبر رأسية لإسلام أبو سليمة علت عارضة مرمى الحارس علي لطفي (12)، أهدر صلاح محسن فرصة هدف مؤكد للأهلي بعدما تلقى تمريرة المالي اليو ديانغ خلف الدفاع، فانفرد، لكنه سدد في يدي الحارس عصام ثروت (28).

وتحسن أداء الأهلي قليلا بفعل تغييرات مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش، وسيطر على وسط الملعب، لكن بلا فاعلية هجومية على المرمى.

وفي الدقيقة 79، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي إثر عرقلة مدافع المصري كريم العراقي للبديل حسام حسن، انبرى لها ربيعة وسددها على يمين عصام ثروت (81)، قبل أن يؤمن صاحب الأرض النقاط الثلاث بهدف ثان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من هجمة مرتدة عبر حسام حسن بعدما تلقى كرة من محمد هاني سددها على يمين ثروت.

وفي مباراة أخرى، فرض المقاولون العرب المنقوص عددا تعادلا سلبيا على ضيفه الجونة.

ولعب المقاولون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 عقب طرد عبد الرحمن خالد "جبنة" للخشونة المتعمدة على طارق سامي.

وتأزم موقف الناديين في صراع النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وتقدم الجونة بهذه النقطة الى المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة، فيما ظل المقاولون في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

وتعادل سموحة مع ضيفه فيوتشر 1 - 1 على ملعب الإسكندرية.

وانتظر فيوتشر حتى الدقيقة 70 ليسجل هدف التقدم عن طريق أحمد عاطف، وعادل النتيجة لسموحة البديل الغيني اليا سيلا (76).

ورفع فيوتشر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، وبقي سموحة سادسا برصيد 42 نقطة.

بودكاست عرب 48

#بطولة مصر
#النادي الأهلي
#كرة قدم
#المصري
#المقاولون العرب

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تصفيات مونديال 2022: البرازيل تعارض خوض مباراتها المؤجلة ضد الأرجنتين
تصفيات مونديال 2022: البرازيل تعارض خوض مباراتها المؤجلة ضد الأرجنتين

2022-08-11

تشيلسي على أعتاب ضم دي يونغ
تشيلسي على أعتاب ضم دي يونغ

2022-08-10

مونديال قطر: تغيير في موعد انطلاق مباريات البطولة
مونديال قطر: تغيير في موعد انطلاق مباريات البطولة

2022-08-10

الأكثر قراءة

مقتل الطالبة المصريّة سلمى بهجت: تفاصيل جريمة قتل

مقتل الطالبة المصريّة سلمى بهجت: تفاصيل جريمة قتل "نيرة أشرف الجديدة"

2022-08-10
روسيا: لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين

روسيا: لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين

2022-08-10
سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود

سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود

2022-08-10
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

2022-08-10
اعتقال رئيس بلدية بيتح تيكفا بشبهة الفساد

اعتقال رئيس بلدية بيتح تيكفا بشبهة الفساد

2022-08-10