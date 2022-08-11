بدلاء الأهلي يواصلون تألقهم في بطولة مصر

عرب ٤٨/ أ ف ب

استمر بدلاء وشباب الأهلي في تألقهم بتحقيقهم الفوز الثاني، على التوالي، وجاء على حساب ضيفهم المصري 2 - صفر، أمس الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، وذلك ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري المصري لكرة القدم الذي قرر النادي استكماله دون لاعبيه الأساسيين اعتراضا على التحكيم.

وسجل رامي ربيعة (81 من ركلة جزاء) والبديل حسام حسن (90+6) هدفي الأهلي الذي رفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، وله مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي، فيما تجمد رصيد المصري عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاء الشوط الأول متواضعا فنيا، إذ سيطر لاعبو المصري على أغلب فتراته، لكن بلا خطورة على مرمى الأهلي الذي تراجع للدفاع.

وبعد فرصة للمصري عبر رأسية لإسلام أبو سليمة علت عارضة مرمى الحارس علي لطفي (12)، أهدر صلاح محسن فرصة هدف مؤكد للأهلي بعدما تلقى تمريرة المالي اليو ديانغ خلف الدفاع، فانفرد، لكنه سدد في يدي الحارس عصام ثروت (28).

وتحسن أداء الأهلي قليلا بفعل تغييرات مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش، وسيطر على وسط الملعب، لكن بلا فاعلية هجومية على المرمى.

وفي الدقيقة 79، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي إثر عرقلة مدافع المصري كريم العراقي للبديل حسام حسن، انبرى لها ربيعة وسددها على يمين عصام ثروت (81)، قبل أن يؤمن صاحب الأرض النقاط الثلاث بهدف ثان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من هجمة مرتدة عبر حسام حسن بعدما تلقى كرة من محمد هاني سددها على يمين ثروت.

وفي مباراة أخرى، فرض المقاولون العرب المنقوص عددا تعادلا سلبيا على ضيفه الجونة.

ولعب المقاولون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 عقب طرد عبد الرحمن خالد "جبنة" للخشونة المتعمدة على طارق سامي.

وتأزم موقف الناديين في صراع النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وتقدم الجونة بهذه النقطة الى المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة، فيما ظل المقاولون في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

وتعادل سموحة مع ضيفه فيوتشر 1 - 1 على ملعب الإسكندرية.

وانتظر فيوتشر حتى الدقيقة 70 ليسجل هدف التقدم عن طريق أحمد عاطف، وعادل النتيجة لسموحة البديل الغيني اليا سيلا (76).

ورفع فيوتشر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، وبقي سموحة سادسا برصيد 42 نقطة.