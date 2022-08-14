  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

باريس سان جيرمان يسعى لتجديد عقد ميسي

تاريخ النشر: 14/08/2022 - 00:58

باريس سان جيرمان يسعى لتجديد عقد ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى إلى تجديد عقد نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي في "حديقة الأمراء" عقب نهاية الموسم الجاري، علمًا أن العقد يتضمن إمكانية التمديد لموسم آخر.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مسؤولي باريس سان جيرمان سيلتقون خورخي ميسي، عقب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، لبدء مفاوضات تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة أن باريس أبدى رغبته في الإبقاء على ميسي لموسم ثالث، ويبدو أن هناك شبه اتفاق بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجديد عقد ميسي لموسم ثالث، سيكون بعقد جديد، لكن سيحتاج النادي للتخلص من الرواتب المرتفعة أولا.

ومن المحتمل أن يفتح النادي أبوابه أمام رحيل الثنائي، البرازيلي ماركينيوس والإيطالي ماركو فيراتي.

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#ليونيل ميسي

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتائج مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى
نتائج مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى

2022-08-14

الكرة الذهبية: صلاح وبنزيمة ضمن المرشحين واستبعاد ميسي
الكرة الذهبية: صلاح وبنزيمة ضمن المرشحين واستبعاد ميسي

2022-08-12

ويليان يفسخ عقده مع فريقه بعد تهديدات بالقتل
ويليان يفسخ عقده مع فريقه بعد تهديدات بالقتل

2022-08-12

الأكثر قراءة

تقديرات الجيش الإسرائيلي:

تقديرات الجيش الإسرائيلي: "الهدوء" قد يطول في غزة

2022-08-13
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

2022-08-13
خارج المعادلة

خارج المعادلة

2022-08-13
باقة الغربية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

باقة الغربية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2022-08-13
مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث سير جنوب بيت لحم

مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث سير جنوب بيت لحم

2022-08-13