تصرف نيمار يكشف عداوته مع مبابي!

أفادت تقارير صحفية بأن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قام بتصرف على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عداوته مع زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

وتطرقت عدة تقارير إلى أن العلاقة بين اللاعبين توترت كثيرا، خصوصًا بعد وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار وضع إعجابا على منشور بمواقع التواصل الاجتماعي يهاجم مبابي.

وقال أحد المشجعين عبر "تويتر"، عقب إهدار مبابي ضربة جزاء أمام مونبلييه بالدوري الفرنسي "أصبح الأمر رسميًا الآن.. مبابي منفذ ضربات الجزاء في باريس، من الواضح أن هذا أمر يتعلق بالعقد، لأنه لا يوجد نادٍ في العالم يضع نيمار في الترتيب الثاني.. لا أحد".

وأضاف المشجع "يبدو أن هذا الأمر يعود إلى تمديد عقد مبابي.. إنه الآن بات يملك باريس سان جيرمان!!!".

وسبق أن زعمت تقارير أن مبابي حصل على سلطات كثيرة في سان جيرمان، كي يوافق على تجديد عقده مع النادي الفرنسي.