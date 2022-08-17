  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

رونالدو ينتقد "الأكاذيب" بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 17/08/2022 - 14:07

رونالدو ينتقد "الأكاذيب" بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد
عرب ٤٨/ أ ف ب

انتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "الأكاذيب" المتعلقة بالتكهنات بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد الإنجليزي المتخبّط في بداية الموسم الكروي.

غاب المهاجم عن جولة يونايتد التحضيرية قبل الموسم في تايلاند وأستراليا لأسباب شخصية، فيما أثيرت تكهنات حول رغبته في مغادرة ملعب أولد ترافورد.

أفاد العديد من الصحافيين والتقارير عن رغبة رونالدو باللعب في دوري أبطال أوروبا، لكن يونايتد يؤكد أن اللاعب البالغ 37 عامًا ليس للبيع ويظل جزءًا لا يتجزأ من خطط المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ.

لعب نجم ريال مدريد الاسباني السابق 90 دقيقة كاملة خلال الهزيمة المدوية 4-صفر على أرض برنتفورد السبت الماضي، ما أدّى الى إنهاء يونايتد المرحلة الثانية في ذيل الترتيب بعد هزيمة افتتاحًا أيضًا على أرضه 2-1 ضد برايتون.

وفي ردّ على منشور في حساب أحد المعجبين على إنستغرام أشار إلى تقرير يربط رونالدو بالانتقال الى أتلتيكو مدريد الاسباني، قال البرتغالي في تعليق ان الجماهير "ستعرف الحقيقة" في غضون أسابيع، "وسائل الإعلام تكذب".

وتابع "لدي دفتر ملاحظات وفي الأشهر القليلة الماضية، من أصل 100 خبر انتشرت عني، خمسة فقط كانت صحيحة. تخيّلوا كيف هي الامور. التزموا بهذه النصيحة".

ويأمل يونايتد في أن يخالف التوقعات ويحقق أول نتيجة ايجابية على أرضه ضد غريمه ليفربول الاثنين المقبل الذي عانى أيضًا من بداية سيئة بتعادلين تواليًا.

تعرضت عائلة غلايزر الاميركية المالكة للنادي لانتقادات شديدة بعد البداية المروعة للفريق.

حذّر مدافع يونايتد السابق غاري نيفيل من أن النادي قد ينهي الموسم في النصف الاسفل من ترتيب الدوري إذا لم يحسن استراتيجية التعاقدات.

تُخطط مجموعة لأنصار النادي "ذي 1958" لمسيرة احتجاجية خارج أولد ترافورد ضد المالكين قبل مباراة ليفربول، كما أطلقت العديد من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لخروج المشجعين من الملعب خلال المباراة.

وقالت المجموعة في بيان إن المالكين "يجوّعون ويقتلون بشكل منهجي أعظم مؤسسة كرة القدم في العالم بسبب الجشع".

وأثار الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي تيسلا وسبايس اكس، ليل الثلاثاء الأربعاء ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي برغبته في شراء يونايتد من عائلة غلايزر قبل أن يؤكد إنها "مزحة" مضيفًا "مع ذلك، لو كان أي فريق، سيكون مانشستر يونايتد. لقد كانوا فريقي المفضّل خلال طفولتي".

بودكاست عرب 48

#رونالدو
#مانشيستر يونايتيد
#انتقاد الأكاذيب

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ما هي قاعدة "هيغيتا" التي غيّرت كرة القدم؟
ما هي قاعدة "هيغيتا" التي غيّرت كرة القدم؟

2022-08-17

تصفيات مونديال 2022: إلغاء "كلاسيكو" البرازيل والأرجنتين نهائيًّا
تصفيات مونديال 2022: إلغاء "كلاسيكو" البرازيل والأرجنتين نهائيًّا

2022-08-16

الإصابة تُبعد دي ماريا عن يوفنتوس لعشرة أيام على أقل تقدير
الإصابة تُبعد دي ماريا عن يوفنتوس لعشرة أيام على أقل تقدير

2022-08-16

الأكثر قراءة

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران صديقة قرب طولكرم

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران صديقة قرب طولكرم

2022-08-16
الاحتلال يعترف: الأطفال الخمسة بجباليا استشهدوا بغارة إسرائيلية

الاحتلال يعترف: الأطفال الخمسة بجباليا استشهدوا بغارة إسرائيلية

2022-08-16
حالة الطقس: أجواء حارة جدا وجافة

حالة الطقس: أجواء حارة جدا وجافة

2022-08-16
النقص بالمعلمين في المدارس العربية: القدامى يغادرون والشبان يترددون

النقص بالمعلمين في المدارس العربية: القدامى يغادرون والشبان يترددون

2022-08-16
مصرع شاب غرقا في بحر يافا

مصرع شاب غرقا في بحر يافا

2022-08-16