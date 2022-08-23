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مدرب اليونايتد: الفوز على ليفربول مجرد بداية

تاريخ النشر: 23/08/2022 - 09:21

مدرب اليونايتد: الفوز على ليفربول مجرد بداية
المدرب الهولندي إريك تين هاج (Gettyimages)
عرب ٤٨

أشاد مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاج، بأداء لاعبيه بعد الفوز على ليفربول بهدفين مقابل هدف للأخير مساء أمس، الإثنين، ضمن أحداث الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان اليونايتد قد خسر مباراتيه السابقتين أمام برايتون (1-2) وبرينتفورد (0-4)، ليقدم أداء ممتعا ويهزم نظيره التقليدي في الكرة الإنجليزي ويحصد أول 3 نقاط له في الدوري.

وذكر تين هاج في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة "يمكننا الحديث عن الأمور التكتيكية، ولكن الأمر كله يتعلق بالسلوك، كان هناك تواصل وروح قتالية".

وأضاف "أردت أسلوبًا مختلفًا وموقفًا مختلفًا وهذا ما أدخله اللاعبون إلى أرض الملعب، إنها مجرد بداية، يمكننا اللعب بمزيد من رباطة الجأش ومزيد من الخطر، أن نكون فريقًا ونتمتع بروح جيدة وهذا هو ما رأيناه".

وتابع "لا يتعلق الأمر دائمًا بما أقوله، لقد قلت إنه يتعين علينا التصرف وعدم التحدث كثيرًا والتأكد من أننا فريق في معركة وأن نكون شجعانا ونعطي بعضنا البعض خيارات أخرى".

وأشاد تين هاج بلاعبيه قائلا "يسعدني أن راشفورد وسانشو سجلا الهدفين، تحمل فرنانديز المسؤولية وشجعته شارة القائد، أظهر سمات القيادة مع فاران، لقد أحدثوا فرقًا كبيرًا، لا يتعلق الأمر بهم فقط، نحن بحاجة إلى المزيد من القادة، عندما تريد الفوز أنت بحاجة إلى القادة والروح التي أظهرناها".

وأردف "أنا سعيد بالأداء ولكن علينا تقديمه في كل مباراة، لا تكتفوا بتقديمه ضد ليفربول، كل مباراة بالدوري الإنجليزي صعبة، نحتاج إلى تقديمه في كل مباراة، وأن نبدأ مرة أخرى بهذه الروح".

وعن استبعاده كريستيانو رونالدو وهاري ماغواير من تشكيلة الفريق، قال تين هاج "لدي فريق وعلينا استخدامه، نلعب 50 إلى 60 مباراة، مباراة تلو الآخر، سنرى الفريق الذي سنختاره، لست مضطرًا لذكر ماغواير ورونالدو، فهما لاعبان رائعان، وسوف يلعبان دورًا في المستقبل وفي المستقبل القريب أيضًا".

وختم "لدينا العناصر المناسبة، أنا مقتنع بذلك، نافذة الانتقالات ليست مغلقة وتحتاج إلى الأرقام والجودة أيضًا".

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#مانشستر يونايتد
#إريك تين هاج
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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