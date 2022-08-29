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أوباميانغ يختار وجهته القادمة

تاريخ النشر: 29/08/2022 - 09:53

أوباميانغ يختار وجهته القادمة
اللاعب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

من المتوقع أن يرحل الغابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعتبر إدارة البارسا بيع أوباميانغ عبارة عن فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي للفريق، رغم رغبة اللاعب في البقاء.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن هناك رغبة مشتركة من جانب مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين من أجل الحصول على خدمات أوباميانغ.

ونقلت عن فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا "اللاعب يفضل الانتقال لتشيلسي، حال رحيله عن برشلونة".

وزادت "أوبا توصل لاتفاق مع تشيلسي، في انتظار إنهاء الاتفاق بين الناديين".

وسبق وأن قدم تشيلسي عرضا رسميا بقيمة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى ماركوس ألونسو، وهو ما رفضه برشلونة، الذي لا يريد تضمين ألونسو ضمن الصفقة، بسبب مشاكل التسجيل.

وطلب برشلونة الحصول على 20 مليون يورو، وهو ما جمد المفاوضات قبل أيام قليلة من انتهاء الميركاتو.

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#بيير إيميريك أوباميانغ
#برشلونة
#مانشستر يونايتد
#تشيلسي

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