ليفربول يتعاقد مع لاعب يوفنتوس

تعاقد ليفربول الإنجليزي مع لاعب يوفنتوس الإيطالي، آرثر ميلو، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بشرط الحصول على الموافقة الدولية؛ حسب ما أعلن الأول مساء أمس، الخميس.

وسعى ليفربول إلى تعزيز خط الوسط في اليوم الأخير للميركاتو الصيفي، حتى ضم اللاعب (26 عاما) والذي وقع عقده في مركز تدريب "أكسا" أمس.

وانضم آرثر بعد موسمين مع يوفنتوس، إذ خاض 63 مباراة وأحرز هدفا واحدا، بعد انضمامه إليه من برشلونة في أيلول/سبتمبر 2020.

وذكر آرثر في تصريحات لموقع ليفربول "أنا سعيد حقًا لوجودي هنا مرتديًا هذا القميص الرائع، مع هذه الشارة الشهيرة التي تمثل الكثير في كرة القدم العالمية، إنه حلم".

وأضاف "تحدثنا كثيرًا، وكانت أفكارنا متوافقة تمامًا لذلك أنا متأكد من أنه الخيار الصحيح. أنا سعيد حقًا ومتحفز للغاية لمواصلة حلمي على أرض الملعب وتقديم كل ما لدي بقميص ليفربول".

وتابع "يملك ليفربول تاريخا رائعا في كرة القدم. لقد لعبت ضد ليفربول، وأعلم شعور التواجد في الملعب والجماهير خلف اللاعبين".

واسترسل "كنت مع الخصم والآن أنا في الجانب المناسب لذلك أنا متحمس حقًا. إنه ناد ضخم مع مدرب ولاعبين رائعين. كما قلت من قبل، إنه حلم أن أكون هنا".

وبدأ آرثر مسيرته في موطنه البرازيل مع غريميو، حيث لعب 50 مباراة خلال أربعة مواسم مع نادي بورتو أليغري قبل أن ينتقل إلى برشلونة في 2018.

وفي غضون عامين مع الفريق الكاتالوني، توج آرثر بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، حيث مثل النادي في 72 مباراة بجميع المسابقات وسجل ستة أهداف.

ولعب آرثر في "أنفيلد"، حيث حل بديلا في الدقيقة 75 من مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبرشلونة في أيار/مايو 2019.

وانتقل آرثر، الذي خاض 22 مباراة دولية مع البرازيل حتى الآن، ورفع كأس كوبا أميركا في 2019، إلى ليفربول ليلعب إلى جانب مواطنيه، حارس المرمى أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو وفابينيو.