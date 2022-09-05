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مدرب آرسنال: افتقدنا إلى الانضباط أمام مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 08:39

مدرب آرسنال: افتقدنا إلى الانضباط أمام مانشستر يونايتد
المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى مدرب آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، استيائه بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتعتبر هذه الخسارة الأولى لآرسنال بعد الفوز في 5 مباريات متتالية، ليبقى في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

وذكر أرتيتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لقد كانت لدينا فترة من 8 إلى 10 دقائق، استغرق الأمر بعض الوقت للدخول إلى أجواء المباراة وبعد ذلك كنا مسيطرين في الغالب، واتضح ذلك من الطريقة التي سيطرنا بها ومقدار الفرص التي حصلنا عليها".

وأضاف "الفريق أظهر ردة فعل، وقلت إن المباراة كانت متاحة إذا لعبنا بشجاعة، لقد فعلنا ذلك، وكان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة آخرين، عليك أن تقتل المباراة، وأعطيناهم الكرة في منطقة خطرة، وأمامهم يمكن لهذا أن يقتلك".

وتابع "إنه أمر مخيب للآمال حقًا، بالنظر إلى الطريقة التي لعب بها الشبان هنا، يستحقون الإشادة، لكننا بحاجة إلى نتيجة أفضل. علينا أن نتعلم أننا بحاجة إلى الكثير من الانضباط في هذه المباريات، وأي تفاصيل سيستغلونها (يونايتد) لأن لديهم لاعبين من الطراز العالمي في جميع أنحاء الملعب."

وحول الهدف الذي أحرزه غابرييل مارتينيلي في الشوط الأول ولم يحتسب بعد الاستعانة بالفيديو بسبب خطأ صالح لاعب يونايتد كريستيان إريكسن، قال أرتيتا "قال الحكم إنه كان تدخلا ناعمًا حقًا، نحن فقط نطلب الاتساق في القرارات، اليوم تم إلغاء هدف لنا مرة أخرى، لا يوجد شيء يمكننا فعله الآن لسوء الحظ".

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#آرسنال
#مانشستر يونايتد
#الدوري الإنجليزي
#ميكيل أرتيتا

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