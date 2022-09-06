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بوغبا يخضع لجراحة ولن يعود قبل المونديال

تاريخ النشر: 06/09/2022 - 08:23

بوغبا يخضع لجراحة ولن يعود قبل المونديال
النجم الفرنسي بول بوغبا (Gettyimages)
عرب ٤٨

خضع النجم الفرنسي، بول بوغبا، لعملية جراحية ناجحة في الركبة مساء أمس، الإثنين، حسب ما أعلن فريقه يوفنتوس الإيطالي.

وكان بوغبا قد أصيب خلال الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الكروي الجديد، واتفق اللاعب واليوفي ومنتخب فرنسا على الضوع لفترة علاج بدلا من إجراء عملية جراحية حتى لا يفقد فرصة المشاركة ببطولة كأس العالم "مونديال قطر".

إلا أن تقارير عديدة أكدت أمس، الإثنين، أن بوغبا سيخضع لعملية جراحية بعد فشل العلاج من دون جراحة.

وجاء في بيان ليوفنتوس "خضع بول بوغبا مساء الإثنين لعملية بالغضروف المفصلي للركبة اليمنى وكانت عملية ناجحة".

ولم يكشف يوفنتوس مدة غياب بوغبا عن الملاعب، إلا أن شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" رجحت أنه سيعود بعد 6 أسابيع.

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#بول بوغبا
#يوفنتوس
#مونديال قطر

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