مونديال 2022: الملاعب المضيفة للمباريات النهائية

عرب ٤٨/ أ ف ب

في ما يأتي الملاعب المضيفة للمباريات النهائية لكأس العالم في كرة القدم منذ انطلاقها عام 1930 في الأوروغواي، عشية الافتتاح الرسمي لاستاد لوسيل المقرّر احتضانه نهائي مونديال قطر 2022 في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل:

1930: استاديو سنتيناريو، مونتيفيديو، الأوروغواي (الأوروغواي - الأرجنتين 4 - 2)

1934: إستاديو ناتسيونالي، روما، إيطاليا (إيطاليا - تشيكوسلوفاكيا 2 -1 بعد التمديد)

1938: ستاد أولمبيك دو كولومب، باريس، فرنسا (إيطاليا - المجر 4 - 2)

1950: إستاديو دو ماراكانا، ريو دي جانيرو، البرازيل (الأوروغواي - البرازيل 2-1) *مباراة حاسمة

1954: فانكدورف شتاديوم، برن، سويسرا (ألمانيا الغربية - المجر 3 - 2)

1958: راسوندا ستاديوم، ستوكهولم، السويد (البرازيل - السويد 5 - 2)

1962: إستاديو ناسوينال، سانتياغو، تشيلي (البرازيل - تشيكوسلوفاكيا 3 - 1)

1966: ويمبلي ستاديوم، لندن، إنكلترا (إنجلترا - ألمانيا الغربية 4 - 2 بعد التمديد)

1970: إستاديو أستيكا، مكسيكو، المكسيك (البرازيل - إيطاليا 4 - 1)

1974: أوليمبياشتاديون، ميونيخ، ألمانيا الغربية (ألمانيا الغربية - هولندا 2 -1)

1978: إستاديو مونومنتال، بوينوس أيرس، الأرجنتين (الأرجنتين - هولندا 3 - 1 بعد التمديد)

1982: سانتياغو برنابيو، مدريد، إسبانيا (إيطاليا - ألمانيا الغربية 3 - 1)

1986: إستاديو أستيكا، مكسيكو، المكسيك (الأرجنتين - ألمانيا الغربية 3 - 2)

1990: ستاديو أولمبيكو، روما، إيطاليا (ألمانيا الغربية - الأرجنتين 1 - 0)

1994: روز بول، لوس أنجليس، الولايات المتحدة (البرازيل - إيطاليا 0 - 0 ثم 3 - 2 بركلات الترجيح)

1998: ستاد دو فرانس، باريس، فرنسا (فرنسا - البرازيل 3 - صفر)

2002: إنترناشونال ستاديوم، يوكوهاما، اليابان (البرازيل - ألمانيا 2 - 0)

2006: أوليمبياشتاديون، برلين، ألمانيا (إيطاليا - فرنسا 1 - 1 ثم 5-3 بركلات الترجيح)

2010: سوكر سيتي، جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا (إسبانيا - هولندا 1 - 0 بعد التمديد)

2014: إستاديو دو ماراكانا، ريو دي جانيرو، البرازيل (ألمانيا - الأرجنتين 1 - 0 بعد التمديد)

2018: لوجنيكي ستاديوم، موسكو، روسيا (فرنسا - كرواتيا 4 - 2)

2022: استاد لوسيل، الدوحة، قطر (18 كانون الأول/ ديسمبر 2022).