أنشيلوتي يحدد مفتاح الفوز على ريال مايوركا

أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، عن سعادته بعد فوز فريقه على ريال مايوركا برباعية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الخامسة من الليغا.

وعاد الفريق الملكي إلى قمة ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن أنشيلوتي قوله "الأفضل بين هدف فالفيردي أو رودريغو؟ يعجبني الأهداف الثلاثة التي كانت ذات جودة، مايوركا تقدم في النتيجة ثم تعادلنا وتقدمنا وأصبحت المباراة أسهل".

وأضاف "درجة الحرارة كانت صعبة، استقبلنا هدفا من ركلة ثابتة وحافظنا على هدوئنا وشيئا فشيئا عدنا للمباراة".

وتابع "هناك العديد من العوامل وراء الفوز، أولها جينات اللاعبين، بجانب قدرتهم على اللعب بطاقة وسرعة، مثل رودريغو، وفالفيردي، وكامافينجا، ومودريتش، وتشواميني، والالتزام الذي لعبوا به فهم جادون للغاية ويعملون بشكل جيد".

وبسؤاله عما إذا فالفيردي سيكون قائدًا في المستقبل، أجاب "يكون المرء قائدًا حين يصبح مثالا، وفيدي مهم جدًا جدًا لنا، ولا زال متواضعًا وسيساعده ذلك على أن يكون قائدًا في المستقبل، ولدينا هنا العديد من القادة".

ونوه "فينيسيوس لاعب مميز، وطريقة لعبه تثير غضب المنافس، فهو يحاول دائمًا المراوغة، لكن هذه أشياء تحدث في كرة القدم، ومع الخبرة سيتعلم".

وعن غضب أسينسيو، كشف "لقد أردت إجراء تغييرين، وكنت أخطط للدفع بماريانو، وأسينسيو، لكن أصيب لوكاس فاسكيز ولم يكن لدينا سوى تغيير واحد، ونعم هو غاضب وأتفهم ذلك لأنه أمر طبيعي بأن يسعى للعب".

وحول تغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني، أوضح "كانت الفكرة هي إزالة هازارد من قلب الهجوم قليلا وإدراج آخرين مثل فالفيردي، ورودريغو، وأحيانا فينسيسوس".

وزاد: "سيبايوس كان أكثر مشاركة لأنه لم يكن هناك الكثير من المساحات، وهازارد حاول تنفيذ المطلوب منه، وكانت مباراة إيجابية لكلاهما".

وأتم "نحن نقوم بعمل جيد جدًا، والفريق استطاع تعويض غياب بنزيمة، وحصلنا على ثقة مهمة، ونتمنى عودته قريبًا".