ماذا قال مدرب يوفنتوس عن الحكم بعد حالات الطرد؟

ذكر مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، أن الحكم الذي أدار مباراة فريقه أمام ساليرنيتانا، قدم أداء قويا واتخذ قرارات حاسمة خلال المباراة، وذلك طرده في نهاية اللقاء.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، أشهر الحكم بطاقات حمراء في وجه ثلاثي يوفنتوس، أليغري وكوادرادو وميليك بالإضافة إلى مدافع ساليرنيتانا فازيو، بعد إلغاء هدف فوز اليوفي في الدقيقة 95.

وذكر أليغري في تصريحاته لقناة "DAZN" بعد المباراة "أداؤنا لم يكن سيئًا. الدقائق العشرين الأولى بالمباراة كانت جيدة للغاية، ثم استقبلنا هذا الهدف من تدخل خاطئ لكوادرادو".

وأضاف "لا أتحدث أبدًا إلى الحكام بعد المباريات. الهدف تم إلغاؤه وهذه حقيقة. الشيء الوحيد هو أنني أرغب في مشاهدة الفيديو مرة أخرى. كاندريفا كان قريبًا من الزاوية ونحن لم نشاهد هذا الفيديو. ماذا لو كان كاندريفا يغطي التسلل؟ ليس لدينا هذا الفيديو، ولا أحد يمتلكه، لذلك لا أعرف".

وعلق حول ما إذا كان أداء يوفنتوس كافيا بالنسبة لمواجهة بنفيكا، بالقول "سنلعب ونرى. أنا متفائل، المباريات يمكن أن تكون معقدة لكن رد الفعل في الشوط الثاني كان رائعا، يمكنني أن أثني على أداء اللاعبين بالشوط الثاني. الحكم كان جيدًا، واتخذ قرارات حاسمة في نهاية المباراة".

وتابع "كان يجب أن ننهي الشوط الأول متأخرين بهدف واحد فقط، لكننا استقبلنا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. كان لدينا العديد من التسديدات على المرمى في أول 20 دقيقة، بينما أداء الشوط الثاني كان جيدًا، على الأقل، نستعد لمباراة دوري أبطال أوروبا بتعادل وليس خسارة، لذا فمزاجنا مختلف".

وختم أليغري بالقول "أنا آسف لأننا لم نفز. نحن خلف المتصدر بـ4 نقاط. لقد رأيت رد فعل. الآن يجب أن نستعد لمباراة بنفيكا بشكل جيد".