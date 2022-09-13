أوريجي مهدد بالغياب عن ميلان لفترة طويلة

تهدد الإصابة بغياب اللاعب، ديفوك أوريجي، عن صفوف فريقه آيه سي ميلان الإيطالي لفترة طويلة.

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، بأن "أوريجي سيغيب عن مواجهتي دينامو زغرب الكرواتي ونابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا والكالتشيو".

وأشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها أوريجي في الأيام الماضية أكثر خطورة مما كان متوقعا، ومن المتوقع أن يغيب عن عدة مباريات للروسونيري.

وأضاف أن "أوريجي سيسافر إلى بلجيكا في الأيام القادمة، لمقابلة أطباء المنتخب البلجيكي الذين أشرفوا على علاجه خلال الفترة ما بين رحيله عن ليفربول والانضمام إلى ميلان".

وواصل "إصابة ديفوك أوريجي بدت في البداية أنها بعضلات الفخذ، لكن المؤشرات الآن تشير إلى أن المشكلة أكبر من ذلك، وأن إصابته مرتبطة بأوتار الركبة".

وأتم "الهدف الآن هو حل مشكلة التهاب الأوتار، خاصة وأنها نفس المشكلة التي أجبرت أليساندرو فلورينزي ظهير ميلان، للخضوع لعملية جراحية في الأسابيع الماضية".

وكان ميلان قد أعلن في وقت سابق غياب ظهيره أليساندرو فلورينزي عن الملاعب لمدة 5 أشهر، بعد خضوعه للجراحة.