  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

أوريجي مهدد بالغياب عن ميلان لفترة طويلة

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 09:37

أوريجي مهدد بالغياب عن ميلان لفترة طويلة
اللاعب البلجيكي، ديفوك أوريجي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تهدد الإصابة بغياب اللاعب، ديفوك أوريجي، عن صفوف فريقه آيه سي ميلان الإيطالي لفترة طويلة.

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، بأن "أوريجي سيغيب عن مواجهتي دينامو زغرب الكرواتي ونابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا والكالتشيو".

وأشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها أوريجي في الأيام الماضية أكثر خطورة مما كان متوقعا، ومن المتوقع أن يغيب عن عدة مباريات للروسونيري.

وأضاف أن "أوريجي سيسافر إلى بلجيكا في الأيام القادمة، لمقابلة أطباء المنتخب البلجيكي الذين أشرفوا على علاجه خلال الفترة ما بين رحيله عن ليفربول والانضمام إلى ميلان".

وواصل "إصابة ديفوك أوريجي بدت في البداية أنها بعضلات الفخذ، لكن المؤشرات الآن تشير إلى أن المشكلة أكبر من ذلك، وأن إصابته مرتبطة بأوتار الركبة".

وأتم "الهدف الآن هو حل مشكلة التهاب الأوتار، خاصة وأنها نفس المشكلة التي أجبرت أليساندرو فلورينزي ظهير ميلان، للخضوع لعملية جراحية في الأسابيع الماضية".

وكان ميلان قد أعلن في وقت سابق غياب ظهيره أليساندرو فلورينزي عن الملاعب لمدة 5 أشهر، بعد خضوعه للجراحة.

بودكاست عرب 48


حوارات

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مونديال قطر: منتخب الإكوادور قريب من الإقصاء
مونديال قطر: منتخب الإكوادور قريب من الإقصاء

2022-09-13

لاعب تشيلسي يرفض عرضا لتجديد عقده
لاعب تشيلسي يرفض عرضا لتجديد عقده

2022-09-13

تشافي: أمامنا تحد في ملعب لم نفز فيه أبدا
تشافي: أمامنا تحد في ملعب لم نفز فيه أبدا

2022-09-12

الأكثر قراءة

تقديم لائحة اتهام بحقّ الصحافيّة غوشة: تماهٍ مع

تقديم لائحة اتهام بحقّ الصحافيّة غوشة: تماهٍ مع "الإرهاب" وتحريض على العنف

2022-09-12
سخنين: رفض لاستقبال البطريرك ثيوفيلوس في تدشين كنيسة العذراء

سخنين: رفض لاستقبال البطريرك ثيوفيلوس في تدشين كنيسة العذراء

2022-09-12
اشتباكات في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

اشتباكات في جنين واعتقالات بالضفة والقدس

2022-09-12

"منظمات الهيكل" تطالب السماح بالنفخ بالبوق بالأقصى

2022-09-12
منطقة الناصرة: اعتقال مشتبهين بينهم محامون ببيع أراض بالاحتيال

منطقة الناصرة: اعتقال مشتبهين بينهم محامون ببيع أراض بالاحتيال

2022-09-12