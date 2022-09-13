مونديال قطر: منتخب الإكوادور قريب من الإقصاء

بات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على وشك إقصاء أحد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم "مونديال 2022" المقررة في قطر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هنالك أدلة جديدة جرى تقديمها إلى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن اتهام منتخب الإكوادور بتزوير جنسية لاعبه بيرون كاسترو.

وحصل "فيفا" على تسجيلات صوتية للمقابلة التي أجراها اللاعب كاسترو مع مسؤولي الاتحاد الإكوادوري قبل عدة سنوات.

ولفتت الصحيفة إلى أن التسجيل الصوتي يحمل اعتراف اللاعب بأنه مولود في كولومبيا، ورغم ذلك قرر الاتحاد الإكوادوري مشاركة اللاعب في المنتخب.

وأضافت أنه سيتم توجيه اتهام صريح للاتحاد الإكوادوري، باستخراج جوازات سفر مزورة وتستر واضح على حقيقة جنسية اللاعب وكذلك تعدد الهويات له.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد تأكيد استبعاد منتخب الإكوادور من كأس العالم، سيتم تغيير الطرف الثاني في المباراة الافتتاحية للبطولة، حيث تضم مجموعة قطر كل من السنغال وهولندا بالإضافة إلى الإكوادور.