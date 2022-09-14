مونديال قطر: مفاجأة جديدة في تحقيق "فيفا" ضد منتخب الإكوادور!

ظهرت مفاجأة جديدة تتعلق بمنتخب الإكوادور المهدد بالإقصاء من بطولة كأس العالم "مونديال قطر" من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب لاعبه بيرون كاستيلو.

وأكد دليل جديد أن اللاعب قد ولد في كولومبيا؛ وفقا لشريط فيديو.

ومن المقرر أن يناقش "فيفا"، ما إذا كان ذلك الدليل الجديد والقديم، يعني ضرورة استبعاد منتخب الإكوادور من كأس العالم واستبداله بتشيلي من عدمه.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد نشرت نصوصا مأخوذة من الشريط المسجل، وقالت إن كاستيلو الذي لعب للإكوادور في تصفيات كأس العالم، أكبر بثلاث أعوام من عمره المثبت في الأوراق.

وبدوره، قام "فيفا" في شهر حزيران/يونيو الماضي، بتعليق الإجراءات التي جرى البدء فيها من جانب تشيلي، لكن لجنة الاستئناف بالفيفا ستجتمع غدا، الخميس، لبحث الأمر مجددا.

ومن جانبه، قال كارلوس مانزور، نائب رئيس الاتحاد الإكوادوري للعبة في تصريحات لصحيفة "لا تيراسيرا": "هذا لا يقلقني، الأمر معروف منذ 4 أعوام، بالنسبة لنا هذا ليس شيئا جديدا".

وأضاف أن الشريط المسجل هو جزء من تحقيق داخلي أجراه الاتحاد الإكوادوري عام 2018.

وقال أندرياس هولجن، محامي كاستيلو، في تصريحات لإذاعة "ماشيديبورتيس" الإكوادورية، إن الشريط المسجل لا يغير موقف موكله.

وبعد التحقيق الذي تم إجراؤه عام 2018، وجد الاتحاد الإكوادوري، مخالفات في أوراق هوية اللاعب.

وفي العام 2021 أمر القضاء الإكوادوري بإصدار شهادة ميلاد جديدة لكاستيلو بمحل ميلاد جديد في الإكوادور، وهو ما مكنه من اللعب للمنتخب في تصفيات كأس العالم.