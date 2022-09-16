مدرب اليونايتد يحدد مشكلة كريستيانو رونالدو!

تطرق مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيريك تين هاج، إلى الصعوبات التي واجهت النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في "اولد ترافورد".

وعانى كريستيانو من صعوبات في بداية الموسم الجاري، سيما بعد غيابه عن فترة الإعداد، ليمنحه تين هاج بعض الدقائق في المباريات، فيما اعتمد عليه بشكل أساسي في 3 مباريات فقط.

وأحرز كريستيانو هدفه الأول هذا الموسم أمس، الخميس، وساهم في الفوز على شيريف المولدوفي (2-0) في ثاني جولات الدوري الأوروبي.

وقال مدرب اليونايتد في تصريحات أبرزتها صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" عن الصعوبات التي واجهت كريستيانو "كان أمرا متوقعا بعد غيابه عن فترة الإعداد".

وأضاف "كان يتحتم عليه العمل بأقصى ما لديه لاستعادة لياقته البدنية، وهو الآن في طريقه لتسجيل المزيد من الأهداف".

وختم "إنه قريب حقا، وعندما يتحسن أكثر على الصعيد البدني، سيسجل المزيد من الأهداف".