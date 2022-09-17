برشلونة يسحق إلتشي ويشدد الخناق على ريال مدريد

حقق برشلونة الفوز على ضيفه إلتشي بثلاثة أهداف نظيفة، مساء السبت، ضمن أحداث الجولة السادسة من الدوري الإسباني، ليشدد الخناق على غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب.

واستعاد النادي الكاتالوني توازنه بعد خسارته أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني 0-2 الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزه الخامس تواليا في الدوري فرفع رصيده إلى 16 نقطة منتزعا الصدارة مؤقتا من النادي الملكي الذي تنتظره قمة نارية في ديربي العاصمة أمام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد الأحد.

وعاد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما) لممارسة هوايته في هز الشباك بعد فشل في ذلك أمام فريقه السابق بايرن ميونخ الثلاثاء الماضي، فسجل هدفيه السابع والثامن في الليغا هذا الموسم معزز صدارته للائحة الهدافين.

وهي الثنائية الثالثة لليفاندوفسكي في الليغا هذا الموسم بعد الأولى في مرمى ريال سوسييداد (4-1) في المرحلة الثانية، والثانية في مرمى بلد الوليد (4-0) في المرحلة الثالثة، علما أنه سجل هاتريك في مرمى فيكتوريا بلزن التشيكي (5-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة.

(Gettyimages)

وكان ليفاندوفسكي السبب الرئيسي في الفوز العريض لفريقه كونه تسبب في طرد مبكر لقائد الضيوف غونسالو فيردو عندما عرقله الأخير في منتصف ملعب فريقه عندما كان البولندي في طريقه إلى الانفراد بحارس المرمى إدغار باديا (14).

وهو الفوز الـ17 لبرشلونة في 24 مباراة على أرضه أمام إلتشي مقابل 7 تعادلات.

وأشرك تشافي الثلاثي الهولندي فرينكي دي يونغ ومواطنه ممفيس ديباي والعاجي فرانك كيسييه أساسيا على حساب القائد سيرجي بوسكيتس وغافي والبرازيلي رافينيا.

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 20 لتهديد مرمى ضيوفه بخطوة إثر تسديدة لقوية للدولي الفرنسي عثمان ديمبلي من داخل المنطقة بجوار القائم الأيسر (20)، وأخرى لدي يونغ من خارجها تصدى لها الحارس باديا على دفعتين (22).

وتلاعب ديباي بالمدافع جون شيتويا داخل المنطقة وسدد كرة قوية زاحفة من مسافة قريبة أبعدها باديا بقدمه إلى ركنية لم تثمر (24)، وسدد دي يونغ كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة أبعدها الحارس باديا (26).

(Gettyimages)

ونجح ليفاندوفسكي في منح التقدم لبرشلونة عندما استغل تمريرة عرضية زاحفة من داخل المنطقة للمدافع الأيسر أليخاندرو بالدي تابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (35).

وعزز ديباي تقدم النادي الكاتالوني عندما تلقى كرة من بالدي داخل المنطقة وظهره إلى المرمى فتلاعب بالمدافع شيتويا واستدار وسددها بيسراه في سقف المرمى (41).

وأضاف بيدري الهدف الثالث مستغلا كرة مرتدة من الحارس إثر انفراد لليفاندوفسكي فتابعها داخل المرمى الخالي لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (44). وطرد مدرب إلتشي فرانسيسكو رودريغيس بعد ذلك بسبب احتجاجه على الحكم أليخاندرو مونيس رويس.

وعزز برشلونة تقدمه مطلع الشوط الثاني عبر ليفاندوفسكي مستغلا كرة أبعدها الحارس باديا من أمام ديباي فتابعها البولندي بيمناه زاحفة داخل المرمى الخالي (48).

وحرم الحارس باديا ليفاندوفسكي من الهاتريك عندما تصدى لمحاولة الأخير (62).

وأخرج تشافي هدافه البولندي في الدقيقة 72 ودفع بفيران توريس دون أن تتغير النتيجة رغم التبديلات الأخرى التي أجراها المدرب الكاتالوني بدفعه بأنسو فاتي ورافينيا.