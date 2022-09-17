تشيلسي يستهدف إبرام صفقة مميزة في الشتاء

يستهدف تشيلسي الإنجليزي إبرام صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل، والتي تحظى باهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد أيضا.

وأنفق "البلوز" نحو 271 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات نظير صفقات جديدة منذ انتقال ملكية الفريق إلى رجل الأعمال الأميركي، تود بويلي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن المالك الجديد لتشيلسي لا ينوي التوقف عن تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد.

ولفتت إلى أن بويلي يضع لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، جود بيلينغهام، على رأس قائمة أولوياته في ميركاتو 2022.

ويسعى مالك "البلوز" إلى التفوق على ليفربول واليونايتد في هذا الصراع، عبر الحصول على خدمات بيلينغهام وضمه إلى ملعب "ستامفورد بريدج".

ومن المتوقع ألا تقل قيمة صفقة بيلينغهام عن 100 مليون جنيه إسترليني، ما يشعل الصراع بين الثلاثي الإنجليزي العام القادم.