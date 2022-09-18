  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

التركي طه آق غُل يفوز ببطولة العالم للمصارعة للمرة الثالثة

تاريخ النشر: 18/09/2022 - 10:47

التركي طه آق غُل يفوز ببطولة العالم للمصارعة للمرة الثالثة
طه آق غُل (الأناضول)
عرب ٤٨

تربع الرياضي التركي، طه آق غُل، على عرش بطولة العالم للمصارعة لوزن 125 كغم، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، في المنافسات المقامة في العاصمة الصربية، بلغراد.

وجاء تتويج آق غُل بعد فوزه على منافسه المنغولي، لاغواغيرل منختار، في فئة المصارعة الحرة، بنتيجة 6 ـ 2، أول من أمس الجمعة.

وبذلك، توج آق غُل ببطولة العالم للمصارعة للمرة الثالثة بعد عامي 2014 و2015.

وفي السياق، فازت تركيا بأربع ميداليات ذهبية و3 برونزية في اليوم السابع من منافسات البطولة التي تختتم اليوم، الأحد.

بودكاست عرب 48

#طه آق غُل
#مصارعة
#تركيا
#بلغراد

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع سكرينيار
مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع سكرينيار

2022-09-18

برشلونة يرغب في ضم لاعب جديد من تشيلسي
برشلونة يرغب في ضم لاعب جديد من تشيلسي

2022-09-18

توتنهام يسجل فوزا عريضا على ليستر سيتي
توتنهام يسجل فوزا عريضا على ليستر سيتي

2022-09-18

الأكثر قراءة

مقتل خمسة عسكريين في عدوان إسرائيلي على مطار دمشق

مقتل خمسة عسكريين في عدوان إسرائيلي على مطار دمشق

2022-09-17

"فيفا" يبقي منتخب الإكوادور متأهلا إلى مونديال قطر

2022-09-17
مستوطنٌ يحتجز فلسطينيا وجيش الاحتلال يستهدف مزارعي غزّة

مستوطنٌ يحتجز فلسطينيا وجيش الاحتلال يستهدف مزارعي غزّة

2022-09-17
النقب: مصرع طفلة إثر مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة

النقب: مصرع طفلة إثر مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة

2022-09-17
نصرالله: بدء استخراج النفط والغاز خط أحمر..

نصرالله: بدء استخراج النفط والغاز خط أحمر.. "عيننا وصواريخنا على كاريش"

2022-09-17