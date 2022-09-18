التركي طه آق غُل يفوز ببطولة العالم للمصارعة للمرة الثالثة

تربع الرياضي التركي، طه آق غُل، على عرش بطولة العالم للمصارعة لوزن 125 كغم، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، في المنافسات المقامة في العاصمة الصربية، بلغراد.

وجاء تتويج آق غُل بعد فوزه على منافسه المنغولي، لاغواغيرل منختار، في فئة المصارعة الحرة، بنتيجة 6 ـ 2، أول من أمس الجمعة.

وبذلك، توج آق غُل ببطولة العالم للمصارعة للمرة الثالثة بعد عامي 2014 و2015.

وفي السياق، فازت تركيا بأربع ميداليات ذهبية و3 برونزية في اليوم السابع من منافسات البطولة التي تختتم اليوم، الأحد.