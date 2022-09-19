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بوغبا يخضع لحماية أمنية

تاريخ النشر: 19/09/2022 - 11:30

بوغبا يخضع لحماية أمنية
اللاعب الفرنسي بول بوغبا (Gettyimages)
عرب ٤٨

فرضت السلطات الإيطالية حماية أمنية على اللاعب الفرنسي، بول بوغبا، وذلك على خلفية قضية الابتزاز التي أدت إلى اتهام شقيقه، ماتياس بوغبا، واحتجازه رهن الحبس الاحتياطي.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" و"ليكيب" الفرنسيتين، فإن قرار الحصول على هذه الحماية الأمنية، بجانب الأمن الخاص الذي يحظى به لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، ليس مفاجئا، مع مراعاة خطورة المجموعة التي يجري التحقيق معها، ومنها ماتياس.

وقضى الشقيق الأكبر لبول بوغبا أول ليلة في السجن، لتورطه المحتمل في عملية الابتزاز، التي تضم أيضا 4 رجال آخرين، وجميعهم أصدقاء طفولة للاعب، وبعضهم لديه سجل جنائي.

ونفى المتهمون الخمسة أمام القاضي، تورطهم في عملية ابتزاز واختطاف لاعب اليوفي، الذي طلبوا منه 13 مليون يورو، مقابل تقديم الحماية له لسنوات، مؤكدين أنهم تحركوا بضغط من مجموعة أخرى، دون إبداء تفاصيل.

وكشف التحقيق أن ماتياس لعب دور الوساطة، للضغط على اللاعب الفرنسي الدولي والمقربين منه (والدته ليوموريبا ووكيلة أعماله البرازيلية رافائيلا بيمنتا) وملاحقته كي يدفع المال.

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#بول بوغبا
#ماتياس بوغبا
#ابتزاز بوغبا
#تهديدات بوغبا

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