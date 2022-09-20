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كريستيانو يتفوق على ميسي في سباق جديد

تاريخ النشر: 20/09/2022 - 23:57

كريستيانو يتفوق على ميسي في سباق جديد
كريستيانو وميسي (Gettyimages)
عرب ٤٨

اختير نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، كأكثر لاعبي كرة القدم شهرة على "إنستغرام" قبل خوض بطولة كأس العالم "مونديال قطر" في هذا العام.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو يحظى بمتابعة 481 مليون متابع على "إنستغرام"، أكثر من أي لاعب آخر مشارك في مونديال قطر.

وبحسب الصحيفة، فإن كل منشور لكريستيانو على "إنستغرام"، يحصل من خلاله على 3.1 مليون جنيه إسترليني.

وجاء ذلك، من خلال شركة الإحصاء "نيلسن جراسينوت"، التي قيمت العدد الإجمالي لمتابعي اللاعبين، ونمو المتابعين في العام الماضي، وكذلك معدل المشاركة ومتوسط قيمة العلامة التجارية لكل منشور على "إنستغرام".

وارتفع عدد متابعي رونالدو بنسبة 47% تقريبًا خلال العام الماضي.

ويتفوق رونالدو على منافسه الأزلي ليونيل ميسي، الذي يمتلك 360 مليون متابع، وتبلغ قيمة المنشور الواحد لديه 2.3 مليون جنيه إسترليني.

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#كريستيانو رونالدو
#ليونيل ميسي
#إنستغرام

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