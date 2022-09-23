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تسريب جديد من برشلونة: ما الذي دفع نيمار إلى الرحيل؟

تاريخ النشر: 23/09/2022 - 09:15

تسريب جديد من برشلونة: ما الذي دفع نيمار إلى الرحيل؟
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (Gettyimages)
عرب ٤٨

كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية تسريبات جديدة تتعلق بالنجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بعد المفاجئات التي فجرتها بشأن تفاصيل شروط النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لتجديد عقده قبل عامين.

ولم ينكر برشلونة حتى الآن ما أوردته الصحيفة، رغم تأكيده في بيان، عزمه مقاضاتها بسبب اختراقها البريد الإلكتروني ونشر وثائق سرية.

وعرضت "الموندو" تسريبا آخر يتعلق بكواليس رحيل نيمار في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

ونشرت الصحيفة، رسالة مطولة لراؤول سانليهي مسؤول المفاوضات السابق في برشلونة، عبر البريد الإلكتروني، وجهها لمجلس إدارة النادي عقب اجتماعه مع والد نيمار واللاعب نفسه.

وبرأ سانليهي في تلك الرسالة، والد نيمار، من محاولات الضغط على نجله بشأن الانتقال إلى باريس، مؤكدًا أن الأب يقف في صف برشلونة.

وتضمنت الرسالة أيضًا أن والد نيمار أبلغ سانليهي، بغضب نجله من تسريب تفاصيل عقده مع النادي، والذي يقضي بحصوله على مكافأة توقيع على عقده الجديد، والتي كانت تبلغ 64.4 مليون يورو.

وأضاف "لم يتحدث والد نيمار أبدًا عن رغبته في الحصول على المزيد من الأموال، بل طلب مني مرارًا التحدث إلى نجله بشكل شخصي".

وأكد أن نيمار يشعر بالغضب العارم تجاه إدارة النادي، بعد تسريب أنباء حصوله على مكافأة توقيع ضخمة قبل ودية ريال مدريد في ميامي.

ورأى نيمار، تصرف النادي بأنه محاولة للضغط عليه ووضعه في حرج أمام الجماهير، لمنعه من مغادرة الكامب نو، وهو ما دفعه للإصرار على الرحيل بشتى الطرق.

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#نيمار دا سيلفا
#برشلونة
#صحيفة الموندو
#باريس سان جيرمان

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