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كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة قوية

تاريخ النشر: 25/09/2022 - 11:22

كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة قوية
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

تعرض النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام التشيك، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أمم أوروبا.

وأسفرت المباراة عن فوز المنتخب البرتغالي بأربعة أهداف نظيفة.

وسقط كريستيانو على الأرض وسالت الدماء من وجهه، بعدما أصيب على مستوى الأنف، في الدقيقة (14)، بعد التحام قوي مع توماس فاسليش حارس التشيك.

وقرر رونالدو، استكمال المباراة بشكل طبيعي، ورفض الخروج بعد وضع ضمادة على أنفه لإيقاف النزيف، علما بأنه خاض المباراة كاملة حتى نهايتها لكنه لم يستطع التسجيل.

وسجل أهداف المنتخب البرتغالي، ديوجو دالوت، هدفين في الدقيقتين (33، 52)، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة (45)، وديوجو جوتا في الدقيقة (82).

ويخوض رونالدو موسمه الثاني مع مانشستر يونايتد، بعد انضم إليه في الموسم الماضي، قادما من يوفنتوس.

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#كريستيانو رونالدو
#منتخب البرتغال
#دوري أمم أوروبا
#إصابة كريستيانو

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