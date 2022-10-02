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تشافي يتفوق على زيدان برقم مميز في الليغا

تاريخ النشر: 02/10/2022 - 08:44

تشافي يتفوق على زيدان برقم مميز في الليغا
المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز (Gettyimages)
عرب ٤٨

تفوق مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان برقم مميز في الدوري الإسباني، وذلك بعد فوز فريقه على ريال مايوركا بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة السابعة من الليغا.

وأحرز هدف الفريق الكاتالوني الوحيد، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن تشافي لم يخسر أي مباراة في 18 مباراة خاضها خارج الأرض منذ توليه تدريب برشلونة (13 فوز و5 تعادلات).

وأضافت "هذه أفضل سلسلة لا هزيمة خارج الأرض في تاريخ المسابقة، متفوقا على مسيرة زيدان، مع ريال مدريد في 2016، حين حقق 13 انتصارا و4 تعادلات".

وبفوزه على مايوركا، رفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر.

بودكاست عرب 48

#تشافي هيرنانديز
#برشلونة
#زين الدين زيدان
#الدوري الإسباني
#الليغا

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