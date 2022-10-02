ديربي مانشستر: السيتي يسحق يونايتد بنصف دزينة من الأهداف

حقق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على جاره اللدود مانشستر يونايتد بسداسية مقابل ثلاثة أهداف للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز سداسية السيتي كل من اللاعبين فيل فودين وإيرلينغ هالاند (هاتريك لكل منهما)، في المقابل سجل ثلاثية اليونايتد كل من اللاعبين أنتوني وأنتوني مارسيال (هدفان).

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 20 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 12 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

مجريات المباراة:

بدأ السيتي المباراة بقوة وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا، بعدما أبعد ماكتوميناي كرة داخل المنطقة أمام دي بروين ليسدد البلحيكي كرة قوية تألق دي خيا في التصدي لها، ليتابعها برناردو سيلفا بتسديدة اصطدمت بدفاع اليونايتد.

وتمكن السيتي من افتتاح التسجيل بالفعل في الدقيقة الثامنة، بعدما أرسل برناردو عرضية أرضية من الجانب الأيسر، تابعها فودين بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وأتى الظهور الهجومي الأول لليونايتد في الدقيقة 15، من خلال تمهيد سانشو للكرة على حدود المنطقة لإريكسن، الذي سدد بدوره كرة ضعيفة أمسك بها إيدرسون بسهولة.

وتحصل السيتي على مخالفة على حدود المنطقة في الدقيقة 18، نفذها غوندوغان بتسديدة مباشرة اصطدمت بالقائم.

(Gettyimages)

وتواصل زحف السيتي تجاه مرمى اليونايتد، بعدما أرسل برناردو عرضية أرضية من الجانب الأيسر في لقطة مشابهة للهدف الأول، تابعها فودين بتسديدة مباشرة في الدقيقة 21، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم هذه المرة.

وحاول دي بروين مباغتة دي خيا بتسديدة أرضية من على حدود المنطقة في الدقيقة 29، إلا أن كرته ذهبت ضعيفة إلى جوار القائم.

وعاد دي بروين للمحاولة بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 32، تألق دي خيا في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ونجح السيتي في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 34، بعدما ارتقى هالاند لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية فشل مالاسيا في إبعادها قبل أن تتخطى خط المرمى.

وسرعان ما أضاف هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 37، بعدما تابع عرضية من دي بروين داخل منطقة الـ6 ياردات، مسددًا كرة مباشرة سكنت الشباك.

(Gettyimages)

وبحث فيرنانديز عن إعادة اليونايتد لأجواء المباراة، بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 39، أمسك بها إيدرسون.

وتواصل انهيار اليونايتد بإضافة السيتي للهدف الرابع في الدقيقة 44، بعدما أرسل هالاند عرضية أرضية من الجانب الأيسر، تابعها فودين بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي برباعية نظيفة.

وبدأ السيتي الشوط الثاني بقوة، بتسديدة من فودين من داخل المنطقة في الدقيقة 46، تصدى لها دي خيا.

وقلص مانشستر يونايتد الفارق في الدقيقة 56، بتسديدة قوية من أنتوني من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك إيدرسون.

وتلقى هالاند بينية داخل المنطقة من برناردو في الدقيقة 64، ليسدد كرة أرضية قوية مرت بقليل إلى جوار القائم.

(Gettyimages)

ووقع هالاند على الهاتريك في الدقيقة 65، بعدما تابع عرضية أرضية داخل المنطقة، بتسديدة مباشرة سكنت شباك اليونايتد.

واستمر مهرجان أهداف السيتي بإضافة السادس في الدقيقة 73، بعدما مرر هالاند بينية سحرية لفودين داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة قوية سكنت شباك دي خيا، موقعًا على هاتريك أيضًا

وسجل اليونايتد هدفًا آخر لحفظ ماء الوجه في الدقيقة 84، بعدما سدد فريد كرة قوية من داخل المنطقة، تصدى لها إيدرسون، وتابعها مارسيال برأسية في الشباك.

وتحصل اليونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 90، بتعرض مارسيال للإعاقة من قبل كانسيلو، ونفذ النجم الفرنسي الركلة بنجاح بتسديدة على يسار إيدرسون، لينتهي اللقاء بفوز السيتي (6-3).