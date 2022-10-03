ما سبب استبعاد كريستيانو من مباراة ديربي مانشستر؟

عقب مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج، على الخسارة المدوّية لفريقه في مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي بالنتيجة 3-6، ضمن أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورأى مدرب اليونايتد أن فريقه افتقد للشجاعة وخذل جماهيره بعد الخسارة أمام السيتي.

وذكر تين هاج في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة "الأمر بسيط للغاية.. عندما لا تؤمن بنفسك في الملعب، فلا يمكنك الفوز بالمباريات، وهذا غير مقبول".

وأضاف "لم نكن منضبطين بما يكفي.. المفاجأة بالنسبة لنا كانت عدم ظهورنا هجوميًا، وافتقاد الشجاعة وإتاحة المساحات (للمنافس).. لقد أخبرت اللاعبين بأن هناك انعدام في الثقة بقدراتهم.. لقد رأيت بعض النقاط البارزة، كان من الواضح أننا لا ندافع (في المقدمة)، نحن نسمح لهم باللعب".

وواصل "لم نكن شجعانًا بما يكفي، وارتكبنا أخطاء في المهارات الفنية، وأخطاء في القرارات، لتتلقى شباكنا الأهداف".

وشدد على أنه ينبغي على لاعبي كرة القدم المحترفين الثقة بقدراتهم، وقال "أعتقد أن العكس هو الصحيح في الكثير من الأحيان".

وأشار تين هاج إلى أنه يتعين على لاعبي يونايتد قبول هذه الانتقادات، وتقديم عروض جماعية مماثلة لتلك التي أظهروها، خلال الانتصار على ليفربول وآرسنال.

واعترف بأن عدم خوض الفريق أي مباراة في البطولة، لمدة 28 يوما، كان لها تأثير سلبي، لكنه استدرك قائلا إن هذا ليس عذرا "عندما لا تقدم الأداء المناسب".

وأكد أن افتقاد اللاعبين الثقة بقدراتهم، أخل بقواعدهم ومبادئهم في ملعب الاتحاد.

وتابع "الأمر لا علاقة له بمانشستر سيتي، أداؤنا لم يكن جيدًا، شعرت بذلك منذ الدقيقة الأولى.. عدلنا بعض الأشياء بين الشوطين، ورأينا فريقًا مختلفًا.. سجلنا الأهداف وصنعنا المزيد".

وأكمل: "في هذه اللحظة، لا أستطيع التفكير في الإيجابيات.. خذلنا أنفسنا وجماهيرنا، ونشعر بخيبة أمل كبيرة.. يعرف اللاعبون أنهم يمكنهم تقديم أداء أفضل من ذلك.. إذا لم تقاتل أمام فريق مثل مانشستر سيتي، ستواجه مشاكل كبيرة".

وعن سبب عدم إشراك كريستيانو رونالدو في المباراة، قال المدرب الهولندي "لم أدفع به بعد تأخرنا برباعية نظيفة في نهاية الشوط الأول، احتراما لكريستيانو وتاريخه ومسيرته الكبيرة".