ريال مدريد يتخطى خيتافي بهدف يتيم

تخطى ريال مدريد عقبة خيتافي في عقر داره بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الملكي، اللاعب إيدير ميليتاو.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 22 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد خيتافي عند 7 نقاط وهو يحتل المركز السادس عشر.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من الضيوف، وحصل ريال مدريد على ركلة ركنية نفذها الكرواتي لوكا مودريتش، وصلت لميليتاو داخل المنطقة، الذي سدد كرة رأسية قوية داخل شباك خيتافي، في الدقيقة 3.

وصوب لوكا مودريتش كرة قوية من داخل المنطقة، مرت أعلى مرمى خيتافي في الدقيقة 8.

وأرسل ألابا كرة لرودريغو على حدود منطقة الجزاء، وصوب البرازيلي كرة قوية مرت أعلى مرمى خيتافي في الدقيقة 17.

(Gettyimages)

وتلقى كارليس ألينيا لاعب خيتافي كرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد كرة قوية أعلى مرمى الحارس أندري لونين في الدقيقة 19.

ومرر ألابا لاعب ريال مدريد كرة إلى زميله لوكا مودريتش الذي صوب بقوة من داخل المنطقة، لكن الكرة مرت أعلى مرمى خيتافي في الدقيقة 26.

وحاول تشواميني لاعب خط وسط ريال مدريد التصويب من خارج المنطقة، وارتطمت الكرة برأس ميتروفيتش مدافع خيتافي الذي سقط أرضا ثم عاد للعب بدون مشاكل في الدقيقة 32.

وحرم ديفيد سوريا حارس مرمى خيتافي، رودريغو من إضافة الهدف الثاني لريال مدريد، بعدما تلقى البرازيلي كرة عرضية من فالفيردي وسدد رأسية تصدى لها الحارس في الدقيقة 38.

(Gettyimages)

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد إثر سقوط فينيسيوس جونيور، لكن ألغى القرار بعد الرجوع لتقنية الفيديو واكتشاف أن الالتحام كان من خارج المنطقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد فيدي فالفيردي كرة قوية ارتطمت بالمدافع أنجيليري، لترتد أمام تشواميني الذي سدد وتصدى الحارس سوريا، في الدقيقة 47.

وصوب كارليس ألينيا لاعب خيتافي كرة على حدود المنطقة، تصدى لها أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد وحولها إلى الركنية في الدقيقة 48.

(Gettyimages)

ونجح رودريغو في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 58، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على البرازيلي.

وحاول كامافينغا لاعب خط وسط ريال مدريد، تسديد كرة مرت أعلى مرمى خيتافي في الدقيقة 63.

وسدد فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد كرة من خارج المنطقة، تصدى لها ديفيد سوريا حارس مرمى خيتافي على مرتين في الدقيقة 77.

واستمرت محاولات ريال مدريد لمضاعفة النتيجة، لكن دون أي فعالية حقيقية، ليحصد الملكي النقاط الثلاث بهدف البرازيلي ميليتاو ويتصدر الليغا مؤقتا.