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كريستيانو رونالدو يواجه أزمة جديدة في البريمييرليغ

تاريخ النشر: 12/10/2022 - 21:15

كريستيانو رونالدو يواجه أزمة جديدة في البريمييرليغ
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

يواجه نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أزمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز تتعلق بتهمة السلوك غير اللائق الصادرة عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الاتهام وجه إلى رونالدو بعد حادث مع مشجع لإيفرتون عقب مباراة الفريقين في نيسان/أبريل المنصرم.

وأشارت اللقطات التي التقطت بواسطة أحد الهواتف، إلى قيام كريستيانو بانتزاع الهاتف من يد أحد المشجعين، خلال طريقه لغرفة خلع الملابس بعد خسارة فريقه حينها بهدف يتيم.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن رونالدو تلقى تحذيرا من قبل الشرطة، وفي الشهر الماضي أكد اتحاد كرة القدم أن اللاعب البرتغالي اتهم بخرق القواعد.

وتتعلق القاعدة بالسلوك العام للمشاركين، إذ تنص على أنه يجب عليهم عدم تشويه سمعة اللعبة، أو استخدام أي شخص، أو مزيج من السلوك العنيف، أو العبث الخطير، أو التهديد، أو الإساءة، أو السلوك غير اللائق أو المهين.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد القضية من خلال جلسة استماع اتحاد كرة القدم.

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#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد
#الدوري الإنجليزي

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