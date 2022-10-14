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مونديال قطر: منتخب فرنسا مهدد بفقدان كانتي

تاريخ النشر: 14/10/2022 - 13:46

مونديال قطر: منتخب فرنسا مهدد بفقدان كانتي
النجم الفرنسي نغولو كانتي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تهدد الإصابة بغياب نجم تشيلسي الإنجليزي، نغولو كانتي، عن صفوف منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم المقررة في قطر الشهر القادم.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن كانتي في سباق مع الزمن للتخلص من آلام إصابته الأخيرة في أوتار الركبة.

وأشارت إلى أن الإصابة الأخيرة لا تبدو خطيرة، لكنها ستبعد اللاعب الفرنسي الدولي أسبوعين على الأقل.

وأضافت أن كانتي قد يغيب عن 5 مباريات للبلوز، مما يحرمه من المشاركة ضد أستون فيلا وبرينتفورد ومانشستر يونايتد وسالزبورغ وبرايتون.

ووفقا لتقرير الصحيفة، من المتوقع أن يكون كانتي جاهزا لخوض مباراتين فقط مع تشيلسي، قبل أن يعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، القائمة التي ستخوض كأس العالم، يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ولفتت إلى أن ديشامب أكد في وقت سابق أنه لن يستدعي اللاعبين المصابين، مما يهدد فرص نغولو كانتي في الظهور بقائمة مونديال 2022.

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#نغولو كانتي
#منتخب فرنسا
#كأس العالم
#مونديال قطر

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