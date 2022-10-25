ريال مدريد يبدي اهتمامه بنجم توتنهام

أبدى ريال مدريد الإسباني اهتمامه بالتعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، خلال الفترة القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد سون مع توتنهام في صيف 2025، وهو يلعب في صفوفه منذ العام 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

وحسب ما نقلت صحيفة "سبورت 1" الألمانية، فإن مدرب الريال، كارلو أنشيلوتي، يراقب اللاعب بجدية بعد أن أبدى إعجابه بمستواه.

وأضافت أن سون يرى أن الانتقال إلى فريق أكبر ضروري من أجل تزيين مسيرته بالبطولات، وخصوصًا أنه يقضي عامه السابع مع توتنهام دون تحقيق أي بطولة.

وشارك سون في نهائيين مع توتنهام، الأول كان نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وخسر أمام ليفربول بهدفين دون رد، والثاني كان كأس الرابطة الإنجليزية 2021 أمام مانشستر سيتي وخسر بنتيجة هدف مقابل لا شيء.