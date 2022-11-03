  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بيكيه لاعب برشلونة يعلن اعتزال كرة القدم

تاريخ النشر: 03/11/2022 - 19:56

بيكيه لاعب برشلونة يعلن اعتزال كرة القدم
بيكيه (Getty Images)
عرب ٤٨

أعلن مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم، قائلا إنه سيخوض يوم السبت المقبل، آخر مباراة له على ملعب "كامب نو" ضد فريق ألميريا ضمن منافسات الدوري الإسباني، وذلك عقب 14 عامًا قضاها في صفوف الفريق الكاتالوني الأول.

وسيعتزل بيكي بعد مباراة برشلونة خارج أرضه في الأسبوع التالي قبل أن يتوقف دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لعدة أسابيع بسبب منافسات كأس العالم التي تنظم في قطر في الفترة بين 20 تشرين الثاني/ نوفمبر و18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ونشأ جيرارد بيكيه في أكاديمية برشلونة الشهيرة "لا ماسيا" قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في الفئات السنية للنادي، وعاد إلى برشلونة صيف 2008 في إطار ثورة قام بها المدرب الجديد حينها بيب غوارديولا.

وعانى بيكيه من مشاكل داخل وخارج الملعب خلال العام الجاري، إذ أعلن انفصاله عن شريكته الكولومبية شاكيرا وسط اتهامات له بخيانتها، ومن ثم خروجه من التشكيلة الأساسية للنادي الكاتالوني.

ونشر بيكيه مقطعًا مرئيًا عبر حسابه الرسمي يعلن فيه أنه سيغادر برشلونة بعد مباراة برشلونة المقبلة أمام ألميريا، مؤكدًا "سأعود إلى النادي مجددا" في إشارة إلى أنه ينوي الترشح لانتخابات رئاسة النادي عام 2026.

ولعب بيكيه أكثر من 600 مباراة مع برشلونة فاز خلالها بالكثير من بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 3 مرات بالإضافة إلى بطولات في كأس الملك وكاس السوبر.

بودكاست عرب 48

#جيرارد بيكيه
#كرة القدم
#كامب نو
#برشلونة

حوارات

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

محمد صلاح ورياض محرز يتصدران أبرز الغائبين العرب عن المونديال
محمد صلاح ورياض محرز يتصدران أبرز الغائبين العرب عن المونديال

2022-11-03

كرة المضرب: خروج نادال ومدفيديف وبداية سريعة لألكاراس
كرة المضرب: خروج نادال ومدفيديف وبداية سريعة لألكاراس

2022-11-03

أبطال أوروبا: ميلان إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2013
أبطال أوروبا: ميلان إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2013

2022-11-03

الأكثر قراءة

نتائج العينات الانتخابية: معسكر نتنياهو يحصل على 62 مقعدا

نتائج العينات الانتخابية: معسكر نتنياهو يحصل على 62 مقعدا

2022-11-02
فرز 87% من الأصوات: معسكر نتنياهو يحصل على 65 مقعدا

فرز 87% من الأصوات: معسكر نتنياهو يحصل على 65 مقعدا

2022-11-02

"نتنياهو رئيس حكومة بن غفير": كيف سيوزع الحقائب الوزارية؟

2022-11-02
الجدول الزمني لتشكيل حكومة نتنياهو السادسة

الجدول الزمني لتشكيل حكومة نتنياهو السادسة

2022-11-02
شهيد وإصابة ضابط للاحتلال بعملية دهس قرب رام الله

شهيد وإصابة ضابط للاحتلال بعملية دهس قرب رام الله

2022-11-02