أعلن مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم، قائلا إنه سيخوض يوم السبت المقبل، آخر مباراة له على ملعب "كامب نو" ضد فريق ألميريا ضمن منافسات الدوري الإسباني، وذلك عقب 14 عامًا قضاها في صفوف الفريق الكاتالوني الأول.

وسيعتزل بيكي بعد مباراة برشلونة خارج أرضه في الأسبوع التالي قبل أن يتوقف دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لعدة أسابيع بسبب منافسات كأس العالم التي تنظم في قطر في الفترة بين 20 تشرين الثاني/ نوفمبر و18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ونشأ جيرارد بيكيه في أكاديمية برشلونة الشهيرة "لا ماسيا" قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في الفئات السنية للنادي، وعاد إلى برشلونة صيف 2008 في إطار ثورة قام بها المدرب الجديد حينها بيب غوارديولا.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

وعانى بيكيه من مشاكل داخل وخارج الملعب خلال العام الجاري، إذ أعلن انفصاله عن شريكته الكولومبية شاكيرا وسط اتهامات له بخيانتها، ومن ثم خروجه من التشكيلة الأساسية للنادي الكاتالوني.

ونشر بيكيه مقطعًا مرئيًا عبر حسابه الرسمي يعلن فيه أنه سيغادر برشلونة بعد مباراة برشلونة المقبلة أمام ألميريا، مؤكدًا "سأعود إلى النادي مجددا" في إشارة إلى أنه ينوي الترشح لانتخابات رئاسة النادي عام 2026.

ولعب بيكيه أكثر من 600 مباراة مع برشلونة فاز خلالها بالكثير من بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 3 مرات بالإضافة إلى بطولات في كأس الملك وكاس السوبر.