ضربة موجعة لمنتخب إسبانيا قبل مونديال قطر

تلقى منتخب إسبانيا ضربة موجعة قبل أيام من خوض بطولة كأس العالم في قطر التي من المقرر انطلاقها يوم الأحد الوشيك.

وحسب ما نقل برنامج "الشيرنجيتو"، فإن لاعب أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، يعاني من إصابة ستحرمه من خوض المباراة الودية أمام منتخب الأردن يوم غد، الخميس.

وأضاف البرنامج، أن موراتا قد يغيب قد مواجهة منتخب كوستاريكا في الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال قطر.

ويخوض المنتخب الإسباني بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة التي تضم كل من ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

وكان مدرب الماتادور الإسباني، لويس إنريكي، يعتمد على موراتا بشكل أساسي بصفته أحد اللاعبين أصحاب الخبرات خلال الاستعدادات لكأس العالم.