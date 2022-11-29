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استقالة جماعية لمجلس إدارة يوفنتوس بمن فيهم الرئيس أنييلي

تاريخ النشر: 29/11/2022 - 00:20

استقالة جماعية لمجلس إدارة يوفنتوس بمن فيهم الرئيس أنييلي
نيدفيد وأنييلي من بين المستقيلين (Getty Images)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تقدم مجلس إدارة يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الإثنين، باستقالة جماعية شملت رئيس النادي أندريا أنييلي ونائبه النجم التشيكي السابق بافل ندفيد، وفق ما أعلن عملاق تورينو.

وطُلب من المدير الإداري ماوريتسيو أريفابيني البقاء في منصبه لفترة مؤقتة، حتى تشكيل مجلس إدارة جديد.

وقال بيان النادي إن مجلس الإدارة استقال بشكل جماعي "بعد أن نظر في مركزية وأهمية القضايا القانونية والمحاسبية المعلقة"، وذلك في إشارة الى تحقيق مفتوح حالياً بحق النادي.

ومنذ العام الماضي، بدأت النيابة العامة في تورينو تحقيقا في مزاعم المحاسبة الزائفة والمخالفات في انتقال اللاعبين وإعارتهم.

وأشار يوفنتوس في البيان إلى أن المجلس رأى "من المصلحة الاجتماعية الفضلى التوصية بأن يُجَهِز يوفنتوس نفسه بمجلس إدارة جديد لمعالجة هذه القضايا".

وتأتي هذه الاستقالة بعدما سجل النادي خسارة قياسية بلغت 254.3 مليون يورو لموسم 2021-2022، وتم الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع المساهمين الذي كان من المفترض عقده في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، الى 27 كانون الأول/ديسمبر.

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