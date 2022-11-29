مشجعون من رهط: مونديال قطر وحّد العرب

تعجُ المقاهي في رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بمشجعي منتخبات كرة القدم العالمية منذ انطلاقة مونديال قطر 2022، إذ تشهد المقاهي إقبالا واسعا من مختلف أطياف المدينة، والذين يتابعون المباريات وخصوصا التي تشارك فيها المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم لهذا العام.

وتشارك في المنافسة على بطولة كأس العالم 2022، مجموعة من المنتخبات العربية وهي؛ قطر، والسعودية، والمغرب، وتونس.

وقبيل إطلاق صافرة انطلاق المباريات، تكون المقاهي في رهط قد امتلأت بالمشجعين الذين يقصدونها من أجل مشاهدة المباريات، وعيش اللحظات مع الأصدقاء والمشجعين، كما قال لـ"عرب 48"، العامل في مقهى في مدينة رهط، عبود إياد هوارين.

وما يميز هذا المونديال، حسب أهالي من رهط أنه يقام لأول مرة في دولة عربية، قطر، التي استطاعت جمع مشجعين من مختلف أنحاء العالم على أرض عربية، بالإضافة إلى ذلك مشاركة 4 منتخبات العربية في مونديال قطر 2022.

عبود إياد هوارين (عرب 48)

وفي هذا السياق، التقى "عرب 48" مع مشجعين من رهط، وقال المشجع الشاب محمد العبرة إن "أجواء المونديال في مدينة رهط مميزة، خاصة في المقاهي والتجمعات، إذ تكون الأجواء مفعمة بالمنافسة والروح الرياضية الجميلة، في ظل مشاركة منتخبات عربية في بطولة كأس العالم، والأداء المميز الذي تقدمه، ومن بين هذه المنتخبات المميزة المنتخب السعودي الذي تفوق على الأرجنتين".

وعن حفل افتتاح مونديال قطر، قال العبرة إن "افتتاحية مونديال قطر 2022 كانت مميزة وأبهرت كل من شاهدها في العالم، إذ كان التنظيم والفعاليات رائعة جدا وعبرت عن العالم العربي المميز في عاداته وتقاليده".

أداء المنتخبات العربية

وتطرق العبرة إلى أداء المنتخبات العربية بالقول إن "أداء المنتخبات العربية في المونديال حقيقةً كانت مميزة، وخاصة لاعبي المنتخبين السعودي والمغربي، الذين كانوا جنودا على أرضية الملعب وأسعدوا الجماهير العربية، إذ أنني شخصيًا أشجع للأرجنتين منذ سنوات طويلة، لكن عندما نافست السعودية الأرجنتين بالطبع شجعت منتخب السعودية العربي وفرحت من أعماقي بانتصارها على الأرجنتين".

محمد العبرة (عرب 48)

وتمنى العبرة "فوز وتأهل كل المنتخبات العربية"، وأشار إلى أن "ما يحصل في قطر فعليًا يرفع كل رأس عربي في هذا العالم عاليًا".

التحام الجماهير العربية

وفي سياق زيارة العبرة ومشاهدته للمباريات في قطر، قال إن "الأجواء في قطر مميزة داخل الملاعب وخارجها، والأجمل من كل ذلك هو وحدة الجماهير العربية من مختلف الأطياف مع المنتخبات العربية، إذ عندما كانت مباراة للسعودية شاهدنا كل الجماهير العربية مع السعودية، وعندما كانت مباراة مع المنتخبات العربية الأخرى كان الالتحام والتكاتف أيضا، وهذا الشيء يثلج الصدر فعلاً".

ومن جهته، قال العامل في مقهى برهط، عبود إياد هوارين، لـ"عرب 48" إن "الأجواء في المقاهي مميزة وجميلة، خاصةً عندما تكون مباراة لمنتخب عربي، إذ أنني ألاحظ تكاتفا واتحادا بين المشجعين لتشجيع المنتخبات العربية، وهذا الشيء بحد ذاته يفرح القلب، ونأمل أن تستمر أجواء الوحدة بين الشعوب العربية في كل العالم العربي".

فخر للعرب

وعن استضافة قطر للمونديال قال هوارين إن "إجراء المونديال في قطر فخر لكل عربي في هذا العالم، خاصةً أن قطر استطاعت استقبال منتخبات ومشجعين من مختلف أنحاء العالم على الرغم من مساحتها الصغيرة، وذلك في أجواء وبنية ونظام لم يشهد لها أي مثيل من قبل".

وختم هوارين بالقول إن "أداء المنتخبات العربية في هذا المونديال ملفتة، وأتمنى أن تتأهل كل المنتخبات العربية، وأن يكون كأس العالم هذا العالم من نصيب دولة عربية".

أجواء سرور وفرح

وقال صبري أبو فريح لـ"عرب 48" إنه "عند بدء المباريات تلاحظ أن الشوارع في رهط شبه فارغة، إذ يكون الجميع في الشق (الخيمة البدوية)، أو في المقاهي، ونتمنى أن يكون المونديال طيلة أيام السنة، حتى يجتمع الشبان في أماكن وسط أجواء فرح وسعادة وروح رياضية".

صبري أبو فريح (عرب 48)

وتطرق إلى استضافة قطر للمونديال بالقول إن "هذا فخر لنا جميعا، وهذه فرصة لتعرف العالم بأكمله على الشعوب العربية والدين الإسلامي بشكل خاص، وإظهار الحضارة العربية والإسلامية. هذا المونديال جعلني أشعر أن كل العرب يد واحدة".

الإيمان بالقدرات العربية

وعن أداء المنتخبات العربية، قال فريح إن "أداء المنتخبات العربية مشرّف. لا أدري إذا كان إجراء المونديال على أرض عربية قد حسّن من أداء المنتخبات العربية، لكن الأهم أن تؤمن المنتخبات العربية بذاتها وقدراتها، لأنه يوجد قدرات وطاقات رائعة في عالمنا العربي".

علاقات اجتماعية

وقال العامل في أحد مقاهي رهط، عبد الله الملاّحي، لـ"عرب 48" إن "أجواء مونديال قطر لا توصف. المقاهي تجمع المشجعين في أجواء حماسية ومفرحة، وتتكون علاقات اجتماعية طيبة بين الشبان بسبب المونديال".

عبد الله الملاّحي (عرب 48)

وأضاف أن "إجراء المونديال على أرض عربية هو فخر واعتزاز لكل عربي، وبالتحديد في كل ما يتعلق بالنظام والترتيب والتطور الذي تشهده الملاعب، لذلك نحن نشد على أيدي أخوتنا في قطر، وهذا فخر واعتزاز لنا جميعا".

وختتم الملاّحي بالقول إن "أداء المنتخبات العربية في مونديال قطر مميز، ونأمل أن تتأهل المنتخبات العربية التي تمّثل كل العرب، وأن يتم تحقيق إنجاز كبير وحقيقي على أرض الواقع للمنتخبات العربية".