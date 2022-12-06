كيف تبدو حالة الأسطورة البرازيلي بيليه؟

عرب ٤٨ / أ ف ب

طرأ تحسن تدريجي على صحة الأسطورة البرازيلي، بيليه، بعد أسبوع من دخوله المستشفى في ساو باولو لإعادة تقييم روتيني لسرطان القولون، حسب ما أعلن الأطباء الثلاثاء.

وذكر الفريق الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان أن المهاجم السابق البالغ 82 عامًا "يواصل التحسن بشكل تدريجي، لا سيما في ما يخص التهابات في الجهاز التنفسي" التي جرى تشخيصها بعد دخوله المستشفى.

وأضاف أنه يتواجد في "غرفة عادية، مع مؤشرات حيوية مستقرة، واعيًا وبدون مضاعفات جديدة".

ونُقل بيليه إلى المستشفى الثلاثاء الماضي بسبب ما وصفه الأطباء بـ"إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ أن خضع لعملية جراحية في أيلول/سبتمبر 2021 لإزالة ورم في القولون.

كما شخّصوا عدوى في الجهاز التنفسي عولجت بالمضادات الحيوية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا قبل ثلاثة أسابيع، وفق ما أفادت عائلته الإثنين.

ووجه اللاعبون البرازيليون تحية إلى اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات عندما حملوا لافتة بعد تأهلهم، الإثنين، إلى ربع نهائي مونديال قطر على حساب كوريا الجنوبية (4-1)، تُظهر اسمه وصورته يحتفل بهدفه الشهير في نهائي العام 1970 ضد إيطاليا عندما حقق لقبه الثالث.

وقبل ساعات من المباراة وجّه لهم رسالة قال فيها إنه سيتابعهم من المستشفى "أريد أن ألهمكم... سأشجع كل واحد منكم".