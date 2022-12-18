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مانشستر يونايتد يعثر على بديل رونالدو

تاريخ النشر: 18/12/2022 - 17:47

مانشستر يونايتد يعثر على بديل رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه بالحصول على خدمات أحد المهاجمين في الدوري الألماني، من أجل تعويض رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وأعلن اليونايتد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي فسخ عقده مع رونالدو بالتراضي، وهو يبحث عن ضم مهاجم آخر بدلا منه.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد"، فإن يونايتد يرغب في ضم الفرنسي، ماركوس تورام، من بوروسيا مونشنغلادباخ خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى انفتاح مونشنغلادباخ على فكرة بيع لاعبه مقابل 9.6 مليون جنيه إسترليني، بدلا من خسارته من دون مقابل عقب نهاية الموسم بعد انتهاء عقده.

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#مانشستر يونايتد
#كريستيانو رونالدو
#ماركوس تورام
#بوروسيا مونشنغلادباخ

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