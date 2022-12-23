مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية قبل استئناف مبارياته

تلقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صفعة قوية قبل استئناف مبارياته في الموسم الكروي الجاري 2022-2023.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل"، بأن مدافع السيتي، البرتغالي روبن دياز، سيغيب عن الملاعب لمدة شهر على الأقل بسبب الإصابة.

وكان دياز قد أصيب في منطقة الفخذ، أثناء فترة تواجده مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبن دياز أصيب في مباراة ثمن النهائي أمام سويسرا، لكن الجهاز الفني للبرتغال أشركه في لقاء ربع النهائي أمام المغرب.

ويتطلع روبن دياز، للعودة إلى المستطيل الأخضر في شباط/فبراير المقبل.

ويغيب دياز عن مواجهتي مانشستر يونايتد، وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، كما يغيب عن لقاء البلوز في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة ساوثهامبتون بكأس الرابطة.

وظهر جون ستونز وإيمريك لابورت وناثان آكي ومانويل أكانجي في الفوز 3-2 على ليفربول، لكنهم لا يتمتعوا بمزايا القوة والسرعة والقيادة التي يجلبها دياز لدفاع المان سيتي.