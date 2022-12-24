تقرير: مبابي يرغب في مصالحة جمهور ريال مدريد

يفكر النجم الفرنسي، كيليان مبابي، في الانتقال مستقبلا واللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسعى الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي لضم مبابي وكان قريبا من إتمام الصفقة، إلا أن الأخير قرر في اللحظات الأخيرة تمديد عقده مع سان جيرمان.

وحسب ما نقلت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن مبابي لا يزال يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد، لذا يحاول مصالحة جمهور الفريق، واستعادة العلاقة الجيدة مع رئيس الريال، فلورنتينو بيريز.

وكشف أن مبابي كان يجري مكالمة فيديو مع بيريز عبر (Skype( كل أسبوعين أو 3 أسابيع بالموسم الماضي، قبل أن يقرر اللاعب الفرنسي تجديد عقده مع باريس.

ويرى مبابي أن نجاحه في إقناع بيريز باستئناف المكالمة الدورية بينهما، ستكون الخطوة الأولى للاعتذار عن فعلته بنهاية الموسم الماضي.