عرب ٤٨ يتجدد
  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

نجم ميلان يقترب من العودة إلى ريال مدريد

تاريخ النشر: 27/12/2022 - 23:58

نجم ميلان يقترب من العودة إلى ريال مدريد
دياز (Gettyimages)
عرب ٤٨

يبدو أن وجهة أحد نجوم ميلان الإيطالي ستكون العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الجاري.

وأبدى ريال مدريد رغبته في الاستفادة من خدمات صانع الألعاب، إبراهيم دياز، مجددا عقب انتهاء فترة إعارته في نهاية الموسم؛ حسب ما أوردت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية.

وتابعت "هناك بعض المعلومات المغلوطة بشأن عقد دياز، بعدما قالت بعض الصحف إن عقده مع ميلان يحتوي على بند خيار الشراء، وهذه الأنباء غير صحيحة".

وأشارت إلى أن ريال مدريد قام بتقييم إيجابي للأداء الذي أظهره اللاعب خلال فترته في ميلان، ولهذا يريد إعادته والاعتماد عليه.

من جانبها، قالت الشبكة إن هناك أمورا غير معلومة حول مستقبل دياز مع الريال، خاصة وأن الأمر لا يعتمد فقط على أدائه، في ظل وجود منافسة قوية في ريال مدريد، ما قد يجعل مشاركته صعبة.

وختمت "إذا غادر ماركو أسينسيو أو إيدين هازارد، فإن ذلك قد يفتح الباب لدياز في مدريد من جديد".

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#إبراهيم دياز
#ميلان

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إنتر ميلان يبدي اهتمامه بضم المغربي مزراوي
إنتر ميلان يبدي اهتمامه بضم المغربي مزراوي

2022-12-27

ليفربول يتعاقد مع الهولندي جاكبو
ليفربول يتعاقد مع الهولندي جاكبو

2022-12-27

مدرب اليونايتد: سنستبدل رونالدو بلاعب يضيف جودة للفريق
مدرب اليونايتد: سنستبدل رونالدو بلاعب يضيف جودة للفريق

2022-12-27

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2022-12-26
مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين في حادث طرق قرب باقة الغربية

مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين في حادث طرق قرب باقة الغربية

2022-12-26
مصرع تامر رعد من قلنسوة في حادث طرق بأميركا

مصرع تامر رعد من قلنسوة في حادث طرق بأميركا

2022-12-26
تساقط الثلوج الأولى على جبل الشيخ

تساقط الثلوج الأولى على جبل الشيخ

2022-12-26
قلق إسرائيلي من تسليح روسيا لإيران بصواريخ فرط صوتية

قلق إسرائيلي من تسليح روسيا لإيران بصواريخ فرط صوتية

2022-12-26