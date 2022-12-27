نجم ميلان يقترب من العودة إلى ريال مدريد

يبدو أن وجهة أحد نجوم ميلان الإيطالي ستكون العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الجاري.

وأبدى ريال مدريد رغبته في الاستفادة من خدمات صانع الألعاب، إبراهيم دياز، مجددا عقب انتهاء فترة إعارته في نهاية الموسم؛ حسب ما أوردت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية.

وتابعت "هناك بعض المعلومات المغلوطة بشأن عقد دياز، بعدما قالت بعض الصحف إن عقده مع ميلان يحتوي على بند خيار الشراء، وهذه الأنباء غير صحيحة".

وأشارت إلى أن ريال مدريد قام بتقييم إيجابي للأداء الذي أظهره اللاعب خلال فترته في ميلان، ولهذا يريد إعادته والاعتماد عليه.

من جانبها، قالت الشبكة إن هناك أمورا غير معلومة حول مستقبل دياز مع الريال، خاصة وأن الأمر لا يعتمد فقط على أدائه، في ظل وجود منافسة قوية في ريال مدريد، ما قد يجعل مشاركته صعبة.

وختمت "إذا غادر ماركو أسينسيو أو إيدين هازارد، فإن ذلك قد يفتح الباب لدياز في مدريد من جديد".