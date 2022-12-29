الدوري الإنجليزي: هالاند يقود سيتي لانتصار في معقل ليدز

انتصر مانشستر سيتي على مضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لواحد، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

وانتظر سيتي حتى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول الأصلي ليفتتح التسجيل عبر الإسباني رودريغو هيرنانديز الذي استغل كرة تصدى لها حارس ليدز قبل أن ترتد إليه ويودعها الشباك بسهولة.

وبعد الاستراحة بـ6 دقائق أضاف إيرلينغ هالاند الهدف الثاني مستثمرا كرة على طبق من ذهب قدمها له من جاك غريليش، الذي عاد ومنح زميله النرويجي تمريرة أخرى جاء منها الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وعرفت الدقيقة 73 إحراز ليدز هدفه الوحيد في المباراة عن طريق المدافع باسكال ستورك بعد تمريرة من سام غرينوود.

بهذا الفوز استعاد مانشستر سيتي المركز الثاني من نيوكاسل يونايتد بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، بينما بقي ليدز يونايتد في المركز الخامس عشر بـ 15 نقطة.